SpVgg-Aufstiegsheld wird zum „Lokführer“

Jochen Seitz steigt als Trainer in Leipzig ein.

Unterhaching/Leipzig – Er war einer der Hachinger Aufstiegshelden von 1999 und maßgeblich am „Meistermacher-Sieg“ im Mai 2000 beteiligt: „Turbo“ Jochen Seitz (47) schlug die Flanke, die Markus Oberleitner zum entscheidenden 2:0 gegen Bayer Leverkusen einköpfte. Weitere Profi-Stationen waren u.a. Stuttgart, Hoffenheim, Schalke, Lautern und zuletzt Burgas (Bulgarien).

Seit 2013 ist Seitz als Trainer tätig. Der Fußball-Lehrer coachte von 2016 bis 2023 sehr erfolgreich den fränkischen Regionalligisten Viktoria Aschaffenburg und war nach der Entlassung von Maurizio Jacobacci Ende 2023 auch als Trainer beim TSV 1860 München im Gespräch.

Jetzt hat der ehemalige Bundesliga-Profi einen neuen Job: Seitz wird zur Saison 2024/25 Cheftrainer beim sächsischen Traditionsverein Lok Leipzig.

Der „Wunschkandidat“ der Vereinsführung soll den Nordost-Regionalligisten in die Erfolgsspur zurückbringen. „Leipzigs Geschäftsführer Toni Wachsmuth hat mich vor zwei Wochen kontaktiert. Ich bin gleich hingefahren, habe den Verantwortlichen dann mein Konzept vorgestellt – und wir waren sofort auf einer Wellenlänge“, erzählt der Ex-Hachinger. „Eine reizvolle, interessante Aufgabe: Lok ist ein Traditionsverein, der unter Profi-Bedingungen arbeitet und eine super Fanbase hat. Am Sonntag ist Derby gegen Chemie Leipzig, da werden 11 000 Zuschauer erwartet. Zudem“, so fügt er an, „ist Leipzig eine tolle Stadt. Ich bin mir sicher, dass ich hier erfolgreich arbeiten und die Mannschaft weiterentwickeln kann.“

Seitz steckt bereits mitten in den Planungen für die neue Saison: „Es wird einen Umbruch geben, wir sind gerade gemeinsam dabei, eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen.“