SpVgg Attenkirchen verliert – Kapitänin verletzt sich nach 25 Minuten Fußball Bezirksliga von Pauline Zapp · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Die SpVgg Attenkirchen musste sich im letzten Spiel geschlagen geben. – Foto: Miriam Krafft

Die Fußballerinnen der SpVgg Attenkirchen verlieren ihr letztes Saisonspiel gegen die DJK Otting mit 0:2. Kapitänin Andrea Nieder musste verletzt vom Platz.

Den Saisonabschluss in der Bezirksliga hatten sich die Fußballerinnen der SpVgg Attenkirchen sicher anders vorgestellt. Das sportliche Abschiedsgeschenk an Trainer Christian Hobmeier blieb bei der 0:2 (0:0)-Auswärtsniederlage gegen die DJK Otting aus. „Mehr war heute einfach nicht drin“, fasste Hobmeier die Partie zusammen. Mit nur zwei Ersatzspielerinnen waren die Attenkirchener Frauen angereist. Nach 25 Minuten verletzte sich dann auch noch Kapitänin Andrea Nieder am Fuß und musste raus.