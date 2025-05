SpVgg Attenkirchen verliert gegen Primus Markt Schwaben

So sei die favorisierte Heimelf an diesem Tag zwar die spielbestimmende Mannschaft gewesen, doch insbesondere in der ersten Halbzeit habe es die SpVgg richtig gut verteidigt und kaum Chancen zugelassen. Erst in der 23. Minute landete das Leder im Anschluss an einen individuellen Fehler vor den Füßen von Lea Schmitt, die mit einem Lupfer über Keeperin Rebecca Albrecht für die Führung sorgte.

Kurz zuvor hätten jedoch die Gäste nach einem Steckpass von Verena Kiermeier auf Katharina Bauer in Führung gehen können.