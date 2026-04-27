SpVgg Attenkirchen verliert gegen Aßling nach umstrittenem Tor

Die SpVgg Attenkirchen unterlag dem Tabellenführer mit 0:1. Trainer Hobmeier kritisiert die Entscheidung des Schiedsrichters beim Siegtreffer.

Lange Zeit konnten die Fußballerinnen der SpVgg Attenkirchen den Bezirksliga-Tabellenführer SG Aßling/Grafing ärgern. Doch letztlich fehlte vor heimischer Kulisse erneut das Glück. Denn nach einem leidenschaftlichen Duell auf Augenhöhe gelang SG-Torjägerin Sandra Funkenhauser in der Schlussphase noch der umstrittene 1:0 (0:0)-Siegtreffer.

Dabei hatten die Gastgeberinnen aus Attenkirchen nach einem Steckpass von Eva Lachner auf Verena Kiermeier selbst früh die Führung auf dem Fuß. Ihr Schuss landete jedoch in den Armen der gegnerischen Keeperin. Anschließend gab es aber kaum nennenswerte Strafraumszenen. Beide Teams versuchten recht erfolglos, mit einem auf weite Bälle ausgelegten Spielsystem Nadelstiche in der Offensive zu setzen.

Spannend wurde es deshalb erst ab der 75. Minute, in der es zu einem Zusammenstoß von SpVgg-Torhüterin Rebecca Albrecht und einer SG-Spielerin kam. „Da hätte es eventuell einen Elfer geben können“, sagt SpVgg-Trainer Christian Hobmeier. Und der nächste Aufreger folgte prompt: So wurde Funkenhauser Augenblicke vor dem Tor des Tages (82.) ordentlich in die Mangel genommen. Laut Hobmeier habe der Unparteiische daher, bevor ihr Abschluss die Torlinie überquerte, abgepfiffen. „Das Tor hat also einen bitteren Beigeschmack.“ Wenig später verpasste Lisa-Marie Festner in einer Eins-gegen-Eins Situation den Ausgleich.

„Ich hätte schon gerne einen Punkt mitgenommen“, bilanzierte der Coach, dessen Elf die entscheidenden Chancen nicht verwertet hatte. Nach der zweiten Niederlage in Serie gilt es für die siebtplatzierte SpVgg nun, in der Partie beim SV Kay (Samstag, 16 Uhr) wieder mal drei Punkte einzufahren.