SpVgg Attenkirchen verliert 0:2 – Kapitänin verletzt sich nach 25 Minuten

Die Fußballerinnen der SpVgg Attenkirchen verlieren ihr letztes Saisonspiel gegen die DJK Otting mit 0:2. Kapitänin Andrea Nieder musste verletzt vom Platz.

Den Saisonabschluss in der Bezirksliga hatten sich die Fußballerinnen der SpVgg Attenkirchen sicher anders vorgestellt. Das sportliche Abschiedsgeschenk an Trainer Christian Hobmeier blieb bei der 0:2 (0:0)-Auswärtsniederlage gegen die DJK Otting aus.

„Mehr war heute einfach nicht drin“, fasste Hobmeier die Partie zusammen. Mit nur zwei Ersatzspielerinnen waren die Attenkirchener Frauen angereist. Nach 25 Minuten verletzte sich dann auch noch Kapitänin Andrea Nieder am Fuß und musste raus.

In der ersten Spielhälfte hielt die Mannschaft trotzdem gut dagegen. Die Gastgeberinnen hatten zwar ein Chancenplus, SpVgg-Keeperin Christina Puls hielt ihr Team mit zwei starken Paraden aber im Spiel. Auch die Attenkirchener Frauen zeigten ansehnlichen Fußball – doch Eva Lachner ließ die vielversprechendste Möglichkeit liegen. So stand es zur Pause 0:0.

„In der zweiten Halbzeit hat man dann gemerkt, dass uns bei den warmen Temperaturen die Kräfte ausgegangen sind“, erklärte Hobmeier. Die DJK nutzte das aus und wurde immer drückender. In der 75. Minute markierte Michaela Gradl die 1:0-Führung – und in der Nachspielzeit erhöhte Michaela Kurz dann sogar noch auf 2:0 (90.+2). „Auch wenn wir zum Abschluss gerne etwas mitgenommen hätten, geht die Niederlage über 90 Minuten in Ordnung“, sagte Hobmeier.

Die SpVgg beendete die Bezirksliga-Saison nach einer starken Hinrunde und einer etwas schwächeren Rückserie auf Tabellenplatz fünf. „Damit sind wir letztlich zufrieden“, resümierte der scheidende Coach. „Da gehören wir auch hin, die Tabelle lügt nicht.“