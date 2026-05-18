SpVgg Attenkirchen verliert 0:1 in Neubeuern – „desolat“

Die SpVgg Attenkirchen unterliegt beim Kellerkind Neubeuern mit 0:1. Trainer Christian Hobmeier spricht von der schwächsten Saisonleistung seiner Mannschaft.

„Das war mit Abstand die schwächste Saisonleistung. So schlecht habe ich meine Mannschaft schon lange nicht mehr gesehen“, fasste Trainer Christian Hobmeier das Bezirksliga-Spiel der Attenkirchenerinnen bei der SG Neubeuern/Rohrdorf-Thansau zusammen. Letztlich könne die SpVgg sogar froh sein, gegen das Kellerkind nur mit 0:1 (0:1) verloren zu haben.

Von Beginn an fanden die Gäste nicht ins Spiel. „Wir sind in keinen einzigen Zweikampf gekommen, waren einfach desolat“, so der frustrierte Coach. Es sei nur eine Frage der Zeit gewesen, bis das bestraft wird. In der 32. Minute war es dann so weit: Infolge einer Ecke landete der Abpraller bei Franziska Estner, die den Ball unhaltbar ins lange Eck zimmerte. Bei der 1:0-Führung blieb es bis zur Pause.

In Halbzeit zwei das gleiche Bild: Die SpVgg fand offensiv quasi nicht statt, spielte zu viele Fehlpässe und konnte zu keiner Zeit an die starke Leistung der Vorwoche anknüpfen. Die einzige Chance hatte Eva Lachner, ihr Schuss landete jedoch an der Latte (75.). „Einen Punkt hätten wir aber auch nicht verdient gehabt“, sagte Hobmeier. Sein Team habe Glück gehabt, nicht höher verloren zu haben. Immerhin vergab die SG neben einem Strafstoß noch weitere aussichtsreiche Möglichkeiten.

Durch die Niederlage rutschte die SpVgg in der Tabelle auf den sechsten Rang ab. Am kommenden Samstag gastiert um 16 Uhr die SG Babensham/Eiselfing (5.) in Attenkirchen. „Das ist das letzte Heimspiel der Saison und das letzte Heimspiel für mich als Trainer, da wollen wir drei Punkte holen. Dafür müssen wir uns aber anders präsentieren“, gibt Hobmeier die Marschrichtung vor. Denn: „Schlechter als heute geht’s nicht mehr.“