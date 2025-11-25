SpVgg Attenkirchen überwintert als Zweiter – Schmerzhafter Abschied

Attenkirchen – Durch den 2:0 (2:0)-Heimerfolg über die DJK Otting haben die Fußballerinnen der SpVgg Attenkirchen ihre starke Hinrunde mit dem Vizeherbstmeistertitel in der Bezirksliga gekrönt. Das ist eine Platzierung, mit der SpVgg-Trainer Christian Hobmeier „vollends zufrieden“ sein kann.

Allerdings habe man in dieser, zu Beginn sehr offenen Partie erneut zu viele Chancen liegengelassen, sagte der Coach. So scheiterte Verena Kiermeier nach einem Foulspiel im Sechzehner vom Punkt – und auch die herausragende Eva Lachner konnte sich nicht belohnen. Erst ein Doppelschlag kurz vor der Pause ebnete den Weg zum sechsten Saisonsieg: Bei ihrem letzten Auftritt für die SpVgg schlenzte Alexandra Kiermeier das Leder ins lange Eck (38.), ehe Lilian Möhring im Anschluss an einen schönen Spielzug das 2:0 nachlegte (40.).