SpVgg Attenkirchen überwintert als Zweiter – Schmerzhafter Abschied

Die Fußballerinnen der SpVgg Attenkirchen feiern die Vizeherbstmeisterschaft. Doch die Freude wird durch Alexandra Kiermeiers Karriereende getrübt.
Attenkirchen – Durch den 2:0 (2:0)-Heimerfolg über die DJK Otting haben die Fußballerinnen der SpVgg Attenkirchen ihre starke Hinrunde mit dem Vizeherbstmeistertitel in der Bezirksliga gekrönt. Das ist eine Platzierung, mit der SpVgg-Trainer Christian Hobmeier „vollends zufrieden“ sein kann.
Allerdings habe man in dieser, zu Beginn sehr offenen Partie erneut zu viele Chancen liegengelassen, sagte der Coach. So scheiterte Verena Kiermeier nach einem Foulspiel im Sechzehner vom Punkt – und auch die herausragende Eva Lachner konnte sich nicht belohnen. Erst ein Doppelschlag kurz vor der Pause ebnete den Weg zum sechsten Saisonsieg: Bei ihrem letzten Auftritt für die SpVgg schlenzte Alexandra Kiermeier das Leder ins lange Eck (38.), ehe Lilian Möhring im Anschluss an einen schönen Spielzug das 2:0 nachlegte (40.).
„Danach waren wir deutlich näher am 3:0 dran als Otting am 2:1“, berichtete Hobmeier von gelungenen Kombinationen sowie aussichtsreichen Freistößen und Fernschüssen. Trotzdem seien die Gäste keinesfalls ein schlechter Gegner gewesen, zumal die DJK Mitte der zweiten Hälfte sogar den Anschlusstreffer auf dem Fuß hatte. In dieser mitunter spielentscheidenden Eins-gegen-Eins-Situation war die ansonsten kaum geforderte Attenkirchener Keeperin Rebecca Albrecht allerdings zur Stelle und wahrte zum fünften Mal in Folge die weiße Weste.
Dementsprechend sprach Coach Hobmeier von einer „super Hinrunde“, in der sein von einigen Verletzungen gebeuteltes Team in zehn Partien lediglich vier Gegentore hinnehmen musste. Umso mehr schmerze daher das Karriereende von Abwehr-Ass Alexandra Kiermeier (27). Grund dafür sind ihre Probleme mit dem Sprunggelenk. Hobmeier: „Das tut uns sportlich und menschlich unglaublich weh.“