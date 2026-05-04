SpVgg Attenkirchen holt Punkt – doch Keeperin Rebecca Albrecht verletzt sich

Beim 2:2 in Kay zog sich Torfrau Rebecca Albrecht eine Knieverletzung zu. Trainer Hobmeier hadert zudem mit der mangelnden Effizienz.

Mit dem 2:2 (1:1) beim SV 1966 Kay sicherten sich die Attenkirchenerinnen endlich wieder einen Punkt. Die Truppe von Christian Hobmeier musste den Zähler jedoch teuer bezahlen. Im Zuge des Treffers zum 2:2 zog sich Keeperin Rebecca Albrecht ohne Gegnereinwirkung eine Knieverletzung zu.

Entsprechend sei das Resultat eher zweitrangig gewesen, so Hobmeier. Auch wenn er erneut mit der Torausbeute haderte. So vergab Lilian Möhring in Minute eins eine Topchance. Immerhin konnte Eva Lachner nach einer Hereingabe kurz darauf zur Führung einschieben (8.). Der SVK suchte sein Glück in langen Bällen auf Anna Schild, die ihre Abschlussstärke beim 1:1 zeigte (21.).

„In der zweiten Halbzeit haben wir aber noch mehr nach vorne gepresst“, erklärt der Trainer. Die Folge: Etliche Möglichkeiten für sein Team. Außer beim 2:1 von Möhring, die nach einem gelungenen Spielzug einnetzte (52.), mangelte es den Gästen jedoch an der Effizienz. Und das, obwohl man die Heimelf im Anschluss an den zweiten Schild-Treffer (63.) durchwegs tief in die eigene Hälfte gedrückt hatte. Spätestens mit dem erfolglosen Alleingang von Verena Kiermeier (88.) musste sich Hobmeier deshalb eingestehen: „Es fehlt uns aktuell leider die Qualität.“

Vor dem Heimspiel am Freitag (19.30 Uhr) gegen St. Wolfgang/FC Lengdorf gilt es daher nun, die eigenen „Wunden zu lecken und Selbstbewusstsein vor dem Tor zu tanken“, so Hobmeier.