SpVgg Attenkirchen gewinnt verdient mit 4:1 gegen St. Wolfgang

Die Attenkirchener Fußballerinnen zeigten eine starke Leistung. Tore zur rechten Zeit machten den verdienten Heimsieg perfekt.

Nach den starken Leistungen der vergangenen Wochen stimmte nun endlich auch einmal das Ergebnis: Vor heimischer Kulisse besiegten die Bezirksliga-Fußballerinnen der SpVgg Attenkirchen die SG TSV St. Wolfgang/FC Lengdorf verdient mit 4:1 (2:1).

Dementsprechend war Spielvereinigung-Trainer Christian Hobmeier „voll des Lobes“, zumal seine Truppe vor allem in spielerischer Hinsicht alles im Griff hatte. Und auch vor dem gegnerischen Kasten behielten die Gastgeberinnen diesmal die Nerven. So zimmerte Eva Lachner das Leder nach einem Pressschlag zum 1:0 in den Winkel (28.). Doch aus der einzigen gefährlichen Offensivaktion der SG resultierte in der 38. Minute der überraschende Ausgleich: Da profitierten die Gäste von einem Abstimmungsfehler in der Defensive – woraufhin Alexandra Kiermeier die Kugel nach einer Ping-Pong-Aktion auf der Linie ins eigene Tor lenkte (38.).

„Aber wir haben dann zur richtigen Zeit die Tore gemacht – kurz vor und kurz nach der Halbzeit. Das war schon spielentscheidend“, berichtete Trainer Hobmeier. Verena Kiermeier (44.) und Eva Lachner (47.) netzten jeweils nach einem langen Ball ein. Den Schlusspunkt in diesem einseitigen, aber dennoch an Großchancen armen Duell setzte die eingewechselte Barbara Sergl, die nach einer Ecke das 4:1 markierte (86.).

Dadurch haben die aktuell drittplatzierten Attenkirchenerinnen laut Hobmeier erneut einen „Schritt in die richtige Richtung“ gemacht. „Und natürlich wollen wir jetzt in Neubeuern da weitermachen, wo wir aufgehört haben“, fügte der Coach an. Im Auswärtsmatch am Sonntag (15 Uhr) bei der SG TSV Neubeuern/TSV Rohrdorf-Thansau hofft er auf die nächsten drei Punkte.