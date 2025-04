SpVgg Attenkirchen freut sich über die Patzer der Konkurrenz

SC Kirchdorf II – SV Oberhaindlfing 1:5 (0:2). Absolut zufrieden zeigte sich SVO-Trainer Norbert Vogler nach dem glatten Auswärtserfolg, der seiner Meinung nach auch in der Höhe verdient war. In der ersten Hälfte habe die Kirchdorfer Reserve noch gut dagegengehalten, seine Truppe durch den Doppelschlag aber Sicherheit bekommen. Vom Anschluss habe man sich nicht großartig beeindrucken lassen: „Wir konnten zum Glück schnell das 3:1 erzielen und haben dem Gastgeber damit den Zahn gezogen.“ Zwei Spiele, zwei Siege. „Besser geht’s nicht,“ kommentiert Vogler seinen Trainerstart bei Oberhaindlfing zusammen mit Stefan Summerer. Tore: 0:1 Matthias Kaindl (22.), 0:2/1:4/1:5 Markus Diemaier (25./60./83.), 1:2 Nils Augst (51.), 1:3 Gianluca Straube (55.).

SC Tegernbach – SVA Palzing II 3:1 (1:1). In der ersten Hälfte sah Tegernbachs Coach Michael Fuchs eine ausgeglichene Angelegenheit: „Das 1:1 ging in Ordnung.“ Anschließend aber sei seine Mannschaft leicht überlegen gewesen, habe sich ein Chancenplus erarbeitet. „Die Führung war daher verdient“, so Fuchs. Kurz vor dem Ende parierte SC-Keeper Thomas Neumeier einen Elfmeter und verhinderte damit Spannung in der Schlussphase. Tore: 0:1 Leon Marvin Steinkühler (14.), 1:1 Reinhard Wimmer (33.), 2:1 Raphael Summerer (66.), 3:1 Martin Boche (82.).