SpVgg Ansbach: Tom Abadjiew verabschiedet sich in der Winterpause

"Wir waren nicht am Platz. Wir haben es nicht geschafft, als Kollektiv etwas dagegenzusetzen. Von A bis Z war das keine gute Leistung. Das ist schade, wir hätten gerne jedem Einzelnen, der im Stadion war, nochmal einen Sieg geschenkt. Schade, dass wir das Jahr so beenden", seufzte Coach Niklas Reutelhuber im Anschluss an die deutliche Pleite gegen die Oberpfälzer. Insgesamt aber war der 26-Jährige mit der Herbstrunde seiner Schützlinge schon zufrieden. Vor allem mit Blick auf den Abschied von Tom Abadjiew sagte Reutelhuber: "Wir hätten ihm alle gerne einen schöneren Abschluss beschert. Aber es sollte leider nicht sein. Trotzdem werden wir gemeinsam heute noch das ein oder andere Bierchen trinken."



Der 32-jährige Außenverteidiger Tom Abadjiew beendet seine höherklassige Laufbahn. "Vor Jahren hatte 'Aba' schon angekündigt, dass Ansbach sein letzter Verein sein wird. Bei ihm hat sich beruflich etwas geändert, er ist jetzt nicht mehr in Ansbach, sondern wieder in Schwabach tätig. Er meinte, der Aufwand, den er betreiben müsse, stehe in keinem Verhältnis mehr zu seinen Einsatzzeiten. Deshalb die Entscheidung, am Ende des Jahres Schluss zu machen", erklärt Ansbachs Sportlicher Leiter Christoph Hasselmeier, der aber nicht von einem Abschied für immer ausgeht: "Wir hoffen doch sehr, dass wir 'Aba' alsbald in anderer Funktion bei den 09ern begrüßen und ihn so an den Verein binden können." Weitere kleinere Personalbewegungen sind in der Winterpause nicht ausgeschlossen, so Hasselmeier: "Sowohl auf der Zugangs- als auch auf der Abgangsseite könnte sich noch was tun in den kommenden Tagen vor Weihnachten."

Tom Abadjiew war im Sommer 2018 vom damaligen Bayernliga Nord-Konkurrenten DJK Ammerthal nach Ansbach gekommen. Zuvor war er beim SC Eltersdorf aktiv. Ausgebildet wurde der Defensivspezialist unter anderem in der Nachwuchsabteilung des 1. FC Nürnberg.



Wie sieht der Winterfahrplan der SpVgg Ansbach aus? Einen Monat haben die 09er nun Pause. Am 3. Januar steigen die Ansbacher dann in die Wintervorbereitung ein. Der Auftakt in die Frühjahrsrunde steht dann am 28. Februar mit dem Auswärtsspiel beim FC Augsburg II an.