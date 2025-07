SpVgg Ansbach: Schelhorn verabschiedet sich - neuer Offensivmann kommt

Bei der SpVgg Ansbach ist gerade einiges in Bewegung. Für jedermann gut sichtbar beispielsweise am Xaver-Bertsch-Sportpark, wo derzeit die Flutlichtmasten installiert werden. Aber auch im Kader der 09er hat sich drei Wochen vor dem Eröffnungsspiel der Regionalliga Bayern gegen die SpVgg Bayreuth noch einmal ordentlich was getan.

In den vergangenen Wochen und Monaten war es eine Hängepartie, jetzt ist es fix: Daniel Schelhorn wird die 09er nach fünf Jahren verlassen. Der gebürtige Baden-Württemberger war im August 2020 vom Oberligisten TSV Ilshofen nach Ansbach gekommen. "Wir hatten mit 'Schelle' schon im März sehr offene und ehrliche Gespräche. Wir sind damals so verblieben, dass wir noch abwarten wollen, weil auch die berufliche Situation seiner Freundin noch nicht geklärt war. Inzwischen haben aber auch wir als Verein unsere Hausaufgaben gemacht und die Kaderplanung vorangetrieben. Letztlich sind wir mit 'Schelle' zusammen zu dem Ergebnis gekommen, dass für beide Seiten eine Veränderung wohl das Beste ist. Für uns ist das schon bitter, wir verlieren wieder einen Spieler, der die letzten fünf Jahre mitgeprägt hat", erklärt Ansbachs Sportlicher Leiter Christoph Hasselmeier. Wohin es den 27-jährigen Mittelfeldmann zieht, ist noch unklar.

Neben Schelhorns Abgang können die Ansbacher allerdings auch einen Neuzugang begrüßen: Angreifer Dino Nuhanovic kommt vom württembergischen Verbandsligisten TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Der 21-Jährige kann eine spannende Vita vorweisen und kickte unter anderem für den 1. FC Heidenheim und den VfL Wolfsburg in der Junioren-Bundesliga. In der abgelaufenen Saison gelangen ihm zehn Treffer in der Verbandsliga Württemberg. "Dino hat eine super Ausbildung genossen. Einen Typen mit seinem Spielerprofil haben wir noch für unseren Kader gesucht. Er ist vorne drin körperlich sehr präsent und hat ein sehr gutes Auge für seine Mitspieler. Wir sind sehr gespannt auf ihn", lässt Hasselmeier wissen. Mit nun 22 Feldspielern und drei Torhütern seien die Ansbacher Kaderplanungen damit abgeschlossen, so Hasselmeier.