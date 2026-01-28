SpVgg Ansbach muss 2 Abgänge hinnehmen - Dillers Auftrag erfüllt

Rhani Abdennour (li.) und Robin Hilpert haben kurz vor Ende der Wintertransferperiode die SpVgg Ansbach noch verlassen. – Foto: SpVgg Ansbach

Wie der Verein berichtet, kehrt Rhani Abdennour in seine französische Heimat zurück. "Wir haben Rhani in einem persönlichen Gespräch im November mitgeteilt, dass es mit Einsatzzeiten für ihn in der Frühjahrsrunde eher schwierig aussehen wird. Deshalb hat er sich nach einem neuen Verein umgesehen und den nun auch in Frankreich gefunden", erklärt Ansbachs Sportlicher Leiter Christoph Hasselmeier. Der gebürtige Franzose Abdennour war im Sommer 2024 aus dem Nachwuchsbereich des 1. FC Saarbrücken nach Ansbach gekommen, verletzungsbedingt konnte der 20-Jährige aber nie so ins Geschehen eingreifen, wie sich das beide Seiten erhofft hatten. In eineinhalb Jahren kam der Defensivspezialist daher auch nur auf 14 Einsätze für die 09er.

Youngster Robin Hilpert pausiert aus beruflichen Gründen. "Robin absolviert eine Ausbildung bei der Polizei in Würzburg. Darauf wird er sich in der kommenden Zeit primär konzentrieren", verrät Hasselmeier. Hilpert wurde in der laufenden Saison fünfmal eingewechselt. Aufgrund der Abgänge könnte sich auch auf der Zugangsseite durchaus noch etwas tun. "Wir sind in guten Gesprächen. Recht viel Zeit bleibt zwar nicht mehr, aber wir sind zuversichtlich, dass wir noch Verstärkung bekommen", so Hasselmeier.