SpVgg Ansbach muss 2 Abgänge hinnehmen - Dillers Auftrag erfüllt

Die SpVgg Ansbach muss zwei Abgänge hinnehmen. Wenige Tage bevor die Wintertransferperiode am 2. Februar zu Ende geht, haben sich Rhani Abdennour und Robin Hilpert vom mittelfränkischen Regionalligisten verabschiedet.
Wie der Verein berichtet, kehrt Rhani Abdennour in seine französische Heimat zurück. "Wir haben Rhani in einem persönlichen Gespräch im November mitgeteilt, dass es mit Einsatzzeiten für ihn in der Frühjahrsrunde eher schwierig aussehen wird. Deshalb hat er sich nach einem neuen Verein umgesehen und den nun auch in Frankreich gefunden", erklärt Ansbachs Sportlicher Leiter Christoph Hasselmeier. Der gebürtige Franzose Abdennour war im Sommer 2024 aus dem Nachwuchsbereich des 1. FC Saarbrücken nach Ansbach gekommen, verletzungsbedingt konnte der 20-Jährige aber nie so ins Geschehen eingreifen, wie sich das beide Seiten erhofft hatten. In eineinhalb Jahren kam der Defensivspezialist daher auch nur auf 14 Einsätze für die 09er.
Youngster Robin Hilpert pausiert aus beruflichen Gründen. "Robin absolviert eine Ausbildung bei der Polizei in Würzburg. Darauf wird er sich in der kommenden Zeit primär konzentrieren", verrät Hasselmeier. Hilpert wurde in der laufenden Saison fünfmal eingewechselt. Aufgrund der Abgänge könnte sich auch auf der Zugangsseite durchaus noch etwas tun. "Wir sind in guten Gesprächen. Recht viel Zeit bleibt zwar nicht mehr, aber wir sind zuversichtlich, dass wir noch Verstärkung bekommen", so Hasselmeier.
Auch auf der Trainerbank hat sich in der Winterpause etwas getan. Weil Niklas Reutelhuber nun am A-Lizenz-Lehrgang teilnimmt, darf er auch offiziell als Cheftrainer firmieren. Damit ist der Auftrag von Horst Diller erfüllt. Der 73-Jährige war in die Bresche gesprungen und stand seit Saisonbeginn pro forma als Chefcoach auf dem Spielberichtsbogen. Diller bleibt dem Team aber in beratender Funktion erhalten. Die 09er befinden sich aktuell mittendrin in der Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde in der Regionalliga Bayern. Das erste Testspiel haben die Ansbacher am vergangenen Wochenende gegen den ATSV Erlangen bestritten, 2:2 hieß es am Ende. Am Samstag geht die Testschleife weiter. Dann erwarten die Ansbacher die Profireserve des FC Ingolstadt.