SpVgg Ansbach: Fünf Neuzugänge aus den eigenen Reihen

Stoßen im Sommer zum Kader der ersten Mannschaft (unten von links): Leon Stauber, Diego Collura, Tim Lierhammer, Dennis Stauber und Christopher Krez. Hintere Reihe: Die Veranwortlichen der SpVgg Ansbach. – Foto: SpVgg Ansbach

Die SpVgg Ansbach setzt weiterhin konsequent auf die Förderung eigener Talente und wird zur kommenden Saison gleich fünf Spieler aus der eigenen A-Jugend in den Kader der ersten Mannschaft übernehmen. Leon Stauber, Diego Collura, Tim Lierhammer, Dennis Stauber und Christopher Krez dürfen sich dann in der Regionalliga beweisen.

Die A-Jugend der SpVgg Ansbach spielt aktuell eine herausragende Runde in der Landesliga Nord und liefert eindrucksvoll den Beleg für die erfolgreiche Arbeit im Jugendbereich. Die Integration der fünf Nachwuchsspieler ist das Resultat eines langfristig angelegten Konzepts, das auf Qualität, Kontinuität und enge Zusammenarbeit im gesamten Verein setzt.

"Talentausbildung ist Teamwork", betont Christoph Hasselmeier, sportlicher Leiter der SpVgg Ansbach. "Wir sind sehr stolz, dass wir fünf Spieler aus der eigenen Jugend übernehmen können. Alle Spieler bringen genau das Leistungsprofil mit, das wir in der ersten Mannschaft gesucht haben – und sie passen hervorragend zu den freien Kaderplätzen, die wir gezielt besetzen wollten. Wir sind sehr gespannt auf ihre Weiterentwicklung und darauf, wie sie sich im Herrenbereich etablieren werden." Ein besonderer Dank gilt dabei dem gesamten Trainerteam im Jugendbereich, das maßgeblich zu dieser positiven Entwicklung beigetragen hat. Hervorzuheben ist insbesondere die Arbeit von A-Jugend-Trainer Jonas Langer und seinem Team, die mit großem Engagement und fachlicher Kompetenz die Spieler auf den nächsten Karriereschritt vorbereitet haben.