Spvgg. Andelsbach geht mit neuem Trainerteam in die neue Saison

Der künftige Trainerstab der Spvgg. Andelsbach (von links): Torwarttrainer Gerhard Malzacher, der spielende Co-Trainer Elias Willmann, Coach Fabian Goering und Betreuer Patrick Ruch | Foto: Verein

Die Spielvereinigung Andelsbach geht mit einem neuen Trainerteam in die Saison 2026/2027. "Nach drei erfolgreichen Jahren unter Trainer Ralf Lauber soll durch einen Wechsel auf der Trainerbank neuer Wind in die Mannschaft gebracht werden", teilte der A-Kreisligist mit. Die Nachfolge für den Trainerposten wurde intern gefunden: In der kommenden Saison wird die Mannschaft von Fabian Goering und Elias Willmann trainiert.

Beide Trainer stammen aus den eigenen Reihen und waren bereits als Spieler für den Verein aktiv. Fabian Goering hat in der vergangenen Saison Erfahrung als Trainer der A-Jugend des JFV Laufenburg sammeln können. Unter dem 31-Jährigen konnte der Klassenerhalt in der A-Jugend-Landesliga erreicht werden. Ihm zur Seite stehen wird Elias Willmann. Auch er hat in der Vergangenheit als Jugendcoach Erfahrung auf der Trainerbank machen können. Nach auskurierter Verletzung wird der 34-Hährige zusätzlich als spielender Co-Trainer aktiv sein.