Spvgg. Andelsbach beendet den Siegeszug des SV 08 Laufenburg II

Für die Überraschung des Spieltages sorgte die Spvgg. Andelsbach. Selbst Ralf Lauber hatte nicht mit einem 4:2-Heimsieg gegen den zuletzt so glänzend aufspielenden SV 08 Laufenburg II gerechnet. „Wir machen kein großes Tamtam daraus, aber ich bin stolz auf die Mannschaft“, sagte der Coach. „Wir hatten mehr vom Spiel und die besseren Chancen.“ Der Erfolg basierte auf einer geschlossenen Mannschaftsleistung, wobei Torwart Luis Isele ein Extralob verdiente („hat in Weltklassemanier gehalten“). Ein Wermutstropfen war die Verletzung von Elias Willmann, der vorerst als Taktgeber auszufallen droht.

