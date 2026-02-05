SpVgg Altenerding zeigt zwei verschiedene Gesichter

Die SpVgg Altenerding zeigte in den Testspielen zwei Gesichter. – Foto: Andreas Heilmaier/FuPa

Die SpVgg Altenerding erlebte zwei Extreme an einem Wochenende. Nach dem Sieg folgte eine deutliche Niederlage gegen einen Kreisligisten.

Zwei ganz unterschiedliche Spiele lieferten die Bezirksligakicker der SpVgg Altenerding am vergangenen Wochenende ab.

Zunächst empfing man auf heimischer Anlage den Kreisligisten FC Fürsternried und Trainer Pedro Locke kritisierte nur die mangelhafte Chancenverwertung. „Wir hatten unheimlich viele Möglichkeiten, ließen sich aber leichtfertig liegen“. Schon in der ersten Hälfte hätte man die Partie entscheiden können, doch nur Wiam Takruri traf zum 1:0. Mit Toren kurz vor und nach der Halbzeit stellten die Münchner den Spielverlauf auf den Kopf. Doch in den letzten sechs Minuten drehten die Veilchen auf und Joshua Goodluck, Leonardo Tunjic sowie Leart Bilalli sorgten für einen verdienten 4:2-Erfolg.

Am darauffolgenden Tag kam dann beim Kreisligisten SV Helios Daglfing mit 0:5 Toren unter die Räder. Vor allem im ersten Durchgang brachte die SpVgg kein Bein auf den Boden und lag zu diesem Zeitpunkt schon 0:4 im Hintertreffen.

Nach der Pause wurde es etwas besser, doch Alu-Treffer von Goodluck und Lukas Rymas verhinderten den Ehrentreffer. „Nach den fünf Einheiten in der Woche waren wir platt. Die Niederlage ist zwar ein Dämpfer, aber nicht weiter schlimm, und wir werden unsere Lehren daraus ziehen“, analysierte Locke.

Bereits am heutigen Donnerstag (20 Uhr, Kunstrasenplatz Geislinger Anger) steht gegen Bezirksligist SV Waldperlach das nächste Testspiel an, ehe man am Samstag an gleicher Stelle um 13.30 Uhr den TSV Neuötting zu Gast hat.