SpVgg Altenerding warnt trotz Rückenwind vor trügerischer Sicherheit

Die SpVgg Altenerding reist mit Personalsorgen nach Gerolfing. Trainer Pedro Locke muss kreative Lösungen finden, um eine schlagkräftige Elf aufzustellen.

Die SpVgg Altenerding reist am heutigen Samstag mit Rückenwind, aber auch mit der nötigen Vorsicht zum Auswärtsspiel nach Gerolfing (16 Uhr). Zwar rangiert die Mannschaft nach zuletzt zwei Siegen auf einem komfortablen sechsten Tabellenplatz, doch Trainer Pedro Locke warnt eindringlich davor, sich in Sicherheit zu wiegen. Zu ausgeglichen sei die Liga, zu eng das Feld zwischen Aufstiegsambitionen und Abstiegsgefahr. Das mache die Lage gleichermaßen spannend wie riskant.

Für Locke ist klar, dass sein Team auch in Gerolfing punkten muss, um sich weiter Luft nach unten zu verschaffen. Die Gastgeber liegen lediglich einen Zähler hinter der SpVgg und dürften entsprechend motiviert in ihr erstes Heimspiel des Jahres gehen. Das Trainerduo Den Lovric und Spielercoach Christian Träsch erwartet ein Duell auf Augenhöhe. Nach dem am grünen Tisch zugesprochenen Sieg gegen Fatih Ingolstadt will Gerolfing nun auch sportlich vor heimischem Publikum nachlegen. Personell kann Lovric nahezu aus dem Vollen schöpfen, einzig Matthias Hamm wird noch nicht zur Verfügung stehen, während hinter dem erkrankten Ex-Bundesligaprofi Träsch noch ein dickes Fragezeichen steht.

Auch Locke blickt mit gemischten Gefühlen auf die Partie. Einerseits verbindet ihn mit Spielen gegen den FCG eine positive Erinnerung, etwa an das damalige Toto-Pokal-Finale, das trotz der 1:2-Niederlage noch immer im Gedächtnis haftet. Andererseits bereitet ihm die aktuelle Personalsituation Sorgen. Mit Torjäger Leart Bilalli fehlt weiter ein wichtiger Offensivfaktor gesperrt, und auch Wiam Takruri wird aufgrund seiner am vergangenen Wochenende erlittenen Schulterverletzung länger ausfallen. Zudem ist der Einsatz von Leonardo Tunjic fraglich, was die ohnehin geschwächte Offensive zusätzlich belastet. Da auch Nihad Mujkic und Marc Winkelmann angeschlagen passen müssen, stellt sich die Mannschaft beinahe von selbst auf.

Trotz dieser Umstände zeigt sich Locke kämpferisch und zuversichtlich. Er kündigt an, kreative Lösungen finden zu wollen, um eine schlagkräftige Elf auf den Platz zu bringen. Mindestens ein Zähler soll aus Gerolfing mitgenommen werden. Unterstützt wird die Mannschaft dabei erneut von ihren Fans, die gemeinsam im Bus anreisen. Abfahrt ist um 13 Uhr an der Semptsporthalle – in der Hoffnung, dass sich die Reise auch sportlich auszahlt.Tipp: 1:1