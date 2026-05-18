SpVgg Altenerding verliert nach Trainer-Entlassung - Relegation wartet

Die SpVgg Altenerding muss in der Relegation weiterkämpfen. – Foto: Marc Marasescu

Neu-Trainer Stefan Huber zeigte sich entsprechend zufrieden, bemängelte jedoch die mangelnde Chancenverwertung seiner Mannschaft. Sie erwischte den besseren Start. Bereits nach fünf Minuten verfehlte Advam Oliveira nach einer Flanke von Juan Gomez per Kopf nur knapp das Tor. Kurz darauf kam auch Jannik Obermaier beinahe frei zum Abschluss, doch ein Münchner Verteidiger konnte in letzter Sekunde klären. Früh musste Altenerding allerdings einen Rückschlag hinnehmen, denn Ersatzkeeper Jonas Pamer verletzte sich und Stammkeeper Lukas Loher musste angeschlagen wieder ins Tor zurückkehren.

Mit gemischten Gefühlen trat die SpVgg Altenerding die Heimreise vom letzten Saisonspiel beim bereits feststehenden Landesliga-Aufsteiger SV Nord Lerchenau an. Zwar verpassten die Veilchen wie schon im Vorjahr den direkten Klassenerhalt, dennoch machte die starke Leistung beim Meister Mut für die anstehende Relegation.

Auch in der Folge blieb die SpVgg die aktivere Mannschaft. Jannik Obermaier scheiterte nach einer Kopfballverlängerung von Adam de Oliveira nur knapp. Dann musste Huber verletzungsbedingt die nächste Auswechslung vornehmen, denn de Oliveira musste mit Verdacht auf Gehirnerschütterung früh vom Platz (20.). Kurz vor der Pause war dann Lerchenaus Keeper Matthias Angermeir gefragt, doch er konnte einen gefährlichen Kopfball von Ajdin Nienhaus nach Freistoßflanke von Marco Baumann glänzend über die Latte lenken.

Defensive der SpVgg Altenerding überzeugt gegen Meister SV Nord

Nach dem Seitenwechsel brachte Huber mit Ridwan Bello zusätzliche Präsenz für die Offensive, nachdem Oliveira nicht mehr zur Verfügung stand. Bello sorgte sofort für Belebung, doch die beste Chance vergab Haki Vranovci. Nachdem Angermeir weit vor dem Tor geklärt hatte, gewann Bello den Ball zurück und spielte sofort weiter auf Vranovci, der aus 35 Metern abzog, doch der Ball hatte zu wenig Fahrt, so dass Yasir Sami kurz vor der Torlinie für den bereits geschlagenen Angermeir klären konnte.

Die Altenerdinger Defensive überzeugte und ließ nur wenig zu, doch am Ende nutzten die Hausherren einen ihrer wenigen Angriffe konsequent aus. Nachdem Nessim Mahsas am Flügel gegen Kalle Lappe nicht entscheidend klären konnte, fand der Routinier bei seiner Hereingabe den freistehenden Besel, der aus kurzer Distanz das Tor des Tages erzielte (84.). Trotz der bitteren Niederlage hat die SpVgg sichtbar Selbstvertrauen getankt für die Relegation. Bereits diesen Dienstag gastieren die Veilchen um 18.30 Uhr beim SV Waldperlach.