SpVgg Altenerding vergeigt Abstiegsduell

Es war alles für einen Festtag angerichtet: Alle Mütter wurden zum Muttertag am Eingang des Sepp-Brenninger-Stadions mit einem Sektempfang begrüßt, und die Verantwortlichen der SpVgg Altenerding hatten Kinder für die Einlauf-Eskorte organisiert, wollte man doch mit einem Sieg gegen den FC Töging den direkten Klassenerhalt in der Bezirksliga feiern.

Zu Beginn der Partie gingen die Gäste mit dem Druck besser um und nahmen sofort das Heft in die Hand. Als Ivo Petrovic, der zum besten Mann auf dem Platz werden sollte, eine Ecke auf den kurzen Pfosten schlug, hatte der FCT schon den Torschrei auf den Lippen, doch trafen die Gäste durch Florian Huber nur den Pfosten (7.).

Auch in der Folgezeit blieb Töging spielbestimmend, und die Gastgeber kamen in der Offensive in den ersten 30 Minuten kaum zur Entfaltung, während der Gast immer wieder gefährlich wurde. Trotz allem hätte man den Spielverlauf nach 40 Minuten fast auf den Kopf gestellt, denn Leart Bilalli kam nach Zuspiel von Christoph Luberstetter aus halblinker Position im Strafraum frei zum Abschluss, scheiterte aber an Keeper Michael Senneberger.