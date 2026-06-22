SpVgg Altenerding: Umbruch nach einer harten Saison

SpVgg Altenerding Daumen hoch: Der Sportliche Leiter Jens Urbanczyk (l.) und Trainer Stefan Huber (r.) freuen sich über Neuzugang Alexander Gschwend. – Foto: Andreas Heilmaier

Der Absteiger aus der Bezirksliga muss einen personellen Aderlass verkraften. Dafür holt der Verein allerdings einige spannende Neuzugänge.

Kein Zweifel: Für die Fußballer der SpVgg Altenerding war es eine Horrorsaison. Nach einer deutlichen Schlappe in der Relegation gegen den SV Waldperlach stand der schmerzhafte Abstieg in die Kreisliga fest – nach nur zwei Jahren Bezirksliga-Zugehörigkeit und kurz nach der vorzeitigen Entlassung von Trainer Pedro Locke nach sieben erfolgreichen Jahren. Die verfaulte Kirsche auf der nicht mehr ganz taufrischen Sahnetorte: Wenig später stieg die Zweite in die A-Klasse ab – ausgerechnet im Stadtderby gegen die SpVgg Eichenkofen. Hinsichtlich der Ersten dauerte es nicht lange bis zu einem personellen Aderlass. Dennoch: Die Verantwortlichen sprechen lieber von Aufbruchstimmung und melden vielversprechende Neuzugänge.

Das ist einerseits verständlich. Hilft ja auch nichts, man will mit Schwung wieder anpacken. Andererseits geben auch die Veilchen zu: Der personelle Umbruch ist weitreichender als zunächst erwartet. Mit Pedro Flores, Mario Dipalo, Juan Gomez, Leonardo Tunjic, Ridwan Bello, Senal de Silva, Leart Bilalli und Nihad Mujkic verlassen mehrere Spieler und Leistungsträger die SpVgg.

Dennoch sagt Sportlicher Leiter Jens Urbanczyk – und ein bisserl klingt es wie ein Seitenhieb auf die Gegangenen: „Die Basis unserer Mannschaft ist geblieben. Das sind Spieler, die unsere Werte vertreten und sich mit dem Verein identifizieren. Dafür bin ich sehr dankbar. Jetzt haben wir die Chance, unsere DNA wieder stärker in den Mittelpunkt zu rücken.“

Coach Huber bringt seinen Kapitän mit

Die ersten Entscheidungen für den Neustart sind gefallen. Mit Stefan Huber übernimmt ein laut SpVgg ehrgeiziger und zielorientierter Trainer das Kommando. Nach der Absetzung von Locke hatte er etwas früher übernommen und erlebte den Abstieg bereits in verantwortlicher Rolle mit. Der bisherige Coach des FC Aschheim hat dem Verein zufolge klare Vorstellungen und strebt eine konsequente Weiterentwicklung seiner Teams an.

Mit nach Altenerding bringt Huber seinen bisherigen Kapitän Suheyp Trabelsi. Der 29-jährige Mittelfeldspieler kann auf Bayernliga-Erfahrung beim FC Ismaning zurückblicken und wird als spielender Co-Trainer Verantwortung übernehmen. „Altenerding ist einer der traditionsreichsten Vereine der Region. Die Gespräche haben mir von Anfang an gezeigt, wie sehr man mich hier haben möchte. Diese Wertschätzung hat mich überzeugt“, sagt Trabelsi.

Ex-Nationalspieler der DFB-Jugend kommt

Ein weiterer Transfer mit Signalwirkung ist die Verpflichtung von Alexander Gschwend. Der Defensivspezialist durchlief die deutschen U16-, U18- und U19-Nationalmannschaften und spielte später für die Amateure des FC Bayern München in der Regionalliga. Trotz mehrerer Optionen entschied sich der 29-Jährige für Altenerding. „Der Kontakt kam über Stefan und Su, die ich sowohl menschlich als auch sportlich sehr schätze, zustande. Aber mich haben auch die Gespräche mit den Verantwortlichen überzeugt. Den Altenerdinger Leitspruch ,Mia Hoidn Zsam‘ habe ich sofort gespürt“, sagt Gschwend.

Auch im Mittelfeld gibt es einen Neuen: Mit Michael Kopp kommt ein erfahrener Akteur, der in der Region bestens bekannt ist. Trainer Huber kennt ihn aus gemeinsamen Zeiten und freut sich auf die erneute Zusammenarbeit. Komplettiert werden die bisherigen Neuzugänge durch Victor Bezerra do Nascimento, der vom Landesliga-Aufsteiger VfB Forstinning an die Sempt wechselt und die Defensive verstärken soll.

Koordinator Hubert Schunk

Eine wichtige Rolle übernimmt künftig auch Hubert Schunk. Nach seiner langjährigen Trainertätigkeit soll er als Koordinator zwischen A-Jugend und Herrenbereich fungieren und talentierte Nachwuchsspieler auf ihrem Weg in den Seniorenfußball begleiten. Der Verein verspricht sich eine Mischung aus erfahrenen Führungsspielern, ambitioniertem Trainerteam und talentierten Nachwuchskräften. Die Planungen seien noch nicht abgeschlossen. Vor allem in der Offensive suche man noch nach Verstärkungen. Auch deshalb bietet man am Mittwoch, 24. Juni, um 19 Uhr ein Sichtungstraining an – Anmeldung per E-Mail an info@spvgg-altenerding-fussball.de. Das Ziel ist klar: Auf die Albtraum- soll eine Traumsaison folgen.