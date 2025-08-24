SpVgg Altenerding - TSV Ober-/Unterhaunstadt 5:3

Im Spiel zwischen der SpVgg Altenerding und dem Aufsteiger TSV Ober-/Unterhaunstadt kam nur selten Langeweile auf, denn beide Teams boten ein Torfestival, im dem die Gastgeber letztendlich dank eines 5:3-Sieges die drei Punkte für sich beanspruchten.



Allerdings resultierten einige dieser acht Tore aus haarsträubenden Fehlern, die für Spannung und gute Unterhaltung auf der Tribüne sorgten.



Die Partie begann für die Locke-Elf denkbar schlecht, denn schon nach zwei Minuten geriet man in Rückstand. Als Lukas Rymas seinen Gegenspieler auf der rechten Abwehrseite nicht stellen konnte, bot sich auch Ridwan Bello noch einmal die Gelegenheit zu klären. Doch auch er brachte die Kugel nicht weg, so dass der Pass nach innen kam, wo TSV-Angreifer Ramazan Kuraz vor Nassim Khmessi zum Schuss kam und aus kurzer Distanz zum frühen 1:0 einnetzte.



Unmittelbar darauf ereignete sich denn eine ähnliche Szene. Diesmal tankten sich die Gäste über die andere Seite nach vorne, doch erneut kam der Ball zu Kuraz, der diesmal jedoch zu ungenau zielte, und das Spielgerät um wenige Zentimeter am Tor vorbeisetzte.



Doch wenig später drohte schon wieder der zweite Gegentreffer. Nach einem Fehlpass von Marco Baumann ging Gästespieler Manuel Hunner zunächst an Bello und schließlich auch noch an Loher vorbei, doch der zurückgeeilte Ridwan Bello war rechtzeitig zur Stelle und konnte auf der Linie klären (11.).



Dann wachten die Veilchen auf und nach einem groben Fehlpass kam Leart Bilalli an die Kugel. Als er seinen Kontrahenten überspielt hatte, wurde er zu Fall gebracht, doch der Unparteiische nutzte die Vorteilsregel gut, so dass Mario Dipalo frei vor dem Tor auftauchte, jedoch seinen Meister in Keeper Ali Cakmakci fand (21.)



Dann drehten die Locke-Schützlinge mächtig auf und ein Dreierpack innerhalb von nur vier Minuten drehte die Partie.



Zunächst hatte Dipalo sein Visier nachjustiert und nach Vorlage von Wiam Takruri, der die Kugel von der linken Seite flach an die Strafraumgrenze zurücklegte, hämmerte er die Kugel aus 16 Metern sehenswert in den Winkel (23.).

Beim nächsten Treffer hatte der Mittelstürmer weit weniger Mühe: Nach einem Schnittstellenpass von Pedro Flores lief Leart Bilalli allein auf das Tor zu, legte dann quer auf Dipalo, der aus kurzer Distanz einschob (26.).



Stadionsprecher Matthias Dasch war mit der Toransage noch beschäftigt, da klingelte es schon wieder im Kasten des TSV, wobei ein Blackout von Spielführer Enes Erdogan zum 3:1 verhalf. Als letzter Mann verlor er das Leder an Bilalli, und der Torjäger nahm das Geschenk dankend an und schob an Cakmakci vorbei zum 3:1 ins Netz.



Zehn Minuten vor dem Ende köpfte Bello eine Ecke von Billali zurück ins Zentrum, doch im Gewühl sicherte sich Cakmakci das Leder vor dem abermals einschussbereiten Dipalo.



Als man das Spiel unter Kontrolle hatte, fiel der Anschlusstreffer aus dem Nichts. Baran Cakir war am linken Flügel nicht zu halten, brachte das Leder nach innen, wo Angelo Boharu verkürzte (39.).



Der folgende Angriff nach dem Anstoß sorgte wieder für Gefahr auf der anderen Seite. Bilalli ließ sich am rechten Flügel auf dem Weg nach vorne nicht stoppen, und als er die Kugel nach innen brachte, wäre Takruri fast an die Hereingabe gekommen, aber letztlich war Torhüter Cakmakci doch vor ihm am Leder (43.).



Die zweite Hälfte begann für die Hausherren wieder mit einem Rückschlag, denn nach einem Foul von Bello an Hunner zückte der Referee völlig überraschend und unangemessen die Rote Karte gegen den Altenerdinger Abwehrspieler. Zu allem Überfluß zirkelte Florian Diegel das Leder unhaltbar für Loher zum 3:3-Ausgleich ins Netz (47.).