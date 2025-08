SpVgg Altenerding - SVA Palzing 3:0

Von Beginn an übernahmen die Veilchen das Kommando und belohnten sich früh, denn nach einem Pass von Samuel Kronthaler in die Tiefe hämmerte der überragende Wiam Takruri aus halbrechter Position im Strafraum das Leder unhaltbar für Schlussmann Matea Kostic unter die Querlatte und sorgte für die frühe Führung seiner Farben (6.).

Aber der Flügelstürmer prägte die Anfangsphase und konnte von seinen Gegenspielern nicht unter Kontrolle gebracht werden, so dass er sich wenig später fast erneut in die Torschützenliste eingetragen hätte. Als die Gäste einen Ball nach vorne schlugen, fing Baumann den Ball mit dem Kopf ab. Erneut reagierte Takruri am Schnellsten, eroberte sich das Leder, zog in den Strafraum, hatte jedoch bei einem Flachschuss Pech, dass die Kugel haarscharf am langen Pfosten vorbeistrich (14.).

In der Folgezeit konnte sich der Gast etwas aus der Umklammerung lösen, doch erst nach 34 Minuten gab es den ersten Abschluss der Ampertaler. Als Alexander Schneider einen Flankenball nach innen brachte, wurde des Leder verlängert, so dass Dominic Schermbach am langen Pfosten volley zum Schuss kam, aber das Leder nicht voll traf, so dass Torhüter Lukas Loher vor keine großen Probleme gestellt wurde.

Sechs Minuten später hatte der SVA-Anhang den Torschrei auf den Lippen. Als ein abgefälschter Freistoß von Leart Bilalli bei Kronthaler landete, kam der Abwehrspieler zum Schuss, doch der auf der Linie stehende Mirnes Gurbeta rettete für Keeper Kostic.

Die letzte Chance vor dem Seitenwechsel lag dann aber nochmal auf Seiten des Aufsteigers. Als Palzing eine Ecke über den zweiten Pfosten hinaus geschlagen hatte, köpfte Daniel das Leder ins Zentrum, wo Fabian Radlmaier die Hereingabe knapp verfehlte und das Leder am langen Pfosten vorbei ins Aus ging, so dass die Seiten mit einer knappen Führung für die SpVgg gewechselt wurden.

Wie schon zu Beginn der Partie begannen die Locke-Schützlinge auch nach Wiederbeginn und belohnten sich nach drei Minuten, denn ein Flachschuss von Mario Dipalo nach Zuspiel von Marco Baumann landete flach im rechten Eck und brachte eine beruhigende 2:0-Führung für die Hausherren

Die Semptstädter blieben am Drücker sorgten bereits frühzeitig für die Vorentscheidung. Als Pedro Flores ein Zuspiel von Dipalo aufnahm, blieb er im Duell gegen seinen Widersacher Liam Russo Sieger und sein sehenswerter Hammer unter die Latte brachte das 3:0 (55.)

Trotz der klaren Führung ließ die Spielfreude der Platzherren nicht nach und der immens gefährliche Takruri zog am linken Strafraumeck ab, doch erneut fehlten wenige Zentimeter zu seinem zweiten Treffer (63.)

Als Trainer Locke dann einige Wechsel vornahm, ging der Spielfluss etwas verloren, was Palzing dann fast zum Ehrentreffer genutzt hätte, doch Russo, der nach einer Freistoßflanke von Marcel Radlmaier vor Keeper Loher an den Ball kam, zielte etwas zu hoch.

Zehn Minuten vor dem Ende musste dann Antonius Fischer-Stabauer vorzeitig vom Feld, denn er brachte den frei auf den frei auf das Tor zulaufenden Bialli zu Fall, so dass ihm der Referee die Rote Karte unter die Nase hielt.

Den fälligen Freistoß des Gefoulten konnte Kostic nur nach vorne abklatschen, doch beim Nachschuss von Baumann war er wieder zur Stelle, so dass es beim 3:0-Erfolg der SpVgg blieb.



Stimmen zum Spiel

Enes Mehmedovic (Trainer SVA Palzing): Es war ein hochverdienter Sieg von Altenerding. Sie waren uns klar überlegen, so dass auch der Erfolg in dieser Höhe in Ordnung geht. Man merkt, dass wir nur zwei Wochen Vorbereitung hatten. Wir müssen den August überstehen, um dann angreifen zu können.

Pedro Locke (Trainer SpVgg Altenerding): Die beiden früher Treffer in der ersten und zweiten Halbzeit haben uns in die Karten gespielt. Vor der Pause war ich mit der Leistung meiner Mannschaft noch nicht zufrieden, aber nach der Pause haben wir dann sehr gut gespielt. Palzing ist immer wieder gefährlich nach vorne gekommen, doch unsere Defensive stand heute sehr gut. Gratulation an meine Mannschaft zum verdienten Sieg