SpVgg Altenerding muss nach Pleite gegen formstarken ASV Dachau liefern Nachholspiel unter Druck von Andreas Heilmaier - freier Mitarbeiter · Heute, 09:40 Uhr · 0 Leser

Im Hinspiel trugen Wiam Takruri (2.v.r.) und Mario Dipalo ihren Teil zum 4:1-Erfolg bei. Während Takruri heute keinesfalls auflaufen kann, besteht bei Dipalo zumindest noch Hoffnung. – Foto: anh

Nach der Niederlage gegen Freising steht die SpVgg im Abstiegskampf unter Zugzwang. Der ASV Dachau strebt dagegen nach oben.

Nur drei Tage nach der 0:4-Pleite gegen den SE Freising bietet sich für die SpVgg die Chance, ein anderes Gesicht zu zeigen und Wiedergutmachung zu betreiben. Im Nachholspiel gegen den ASV Dachau (Anstoß 18.15 Uhr) steht die Mannschaft unter Zugzwang, denn durch die Niederlage und die Punktgewinne der Konkurrenz ist der Abstand zum Abstiegsrelegationsplatz wieder kleiner geworden. Heute, 18:15 Uhr SpVgg Altenerding Altenerding ASV Dachau ASV Dachau 18:15 PUSH Trainer Pedro Locke fordert deshalb eine klare Leistungssteigerung, insbesondere in den Bereichen Laufbereitschaft und Leidenschaft. Die Aufgabe gegen zuletzt stabilisierte und personell besser aufgestellte Dachauer wird allerdings alles andere als einfach. Damit hat der ASV unter Trainer Matthias Koston den Anschluss an die Spitzengruppe hergestellt und liegt nur noch drei Punkte hinter Rang zwei. Mit Kilian Köferl, Justin Oko und Thomas Rieger stehen wichtige Spieler wieder zur Verfügung, zudem könnte auch Felix Kaiser wieder eine Option sein.