SpVgg Altenerding muss bangen und ist auf fremde Hilfe angwiesen

Nachdem die SpVgg Altenerding am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten FC Töging das erste Endspiel um dem direkten Klassenhalt in der Bezirksliga verloren hat (0:1), bekommen die Veilchen an diesem Samstag um 14 Uhr am letzten Spieltag beim TSV Peterskirchen noch einmal eine letzte Chance, „wobei wir es nun natürlich nicht mehr selbst in der Hand haben“, wie Trainer Pedro Locke bedauert.

Allerdings könnte man mit einem Sieg noch am TSV Zorneding (38 Punkte) und FC Töging (37) vorbeiziehen. „Es würde uns keiner glauben, dass wir uns nicht mit der aktuellen Tabelle beschäftigt haben. Natürlich haben wir auch die Gegner der abstiegsgefährdeten Teams im Blick, aber zunächst sind wir selbst gefordert, und müssen in Peterskirchen unsere Hausaufgaben mit einem Sieg lösen. Erst dann können wir auf die Unterstützung der anderen Teams hoffen“, erklärt Locke. Der Coach, der nach seiner zweiwöchigen Sperre noch einmal von seinem Sohn Pedro und Co-Trainer Nevzat Yildiz vertreten wird, hofft auf eine Reaktion seiner Mannschaft. „Letzte Woche waren wir verkrampft, und unsere Einstellung und Leidenschaft war für dieses entscheidende Spiel nicht entsprechend. Diesmal erwarte ich ein Team, dass 90 Minuten um jeden Zentimeter Boden kämpft“.

Aktuell ist man mit dem TuS Holzkirchen und dem TSV Bad Endorf mit jeweils 36 Punkten gleichauf – daher ist aktuell eine Sondertabelle, bei der nur die direkten Duelle der drei Konkurrenten berücksichtigt werden, nötig. „Und da haben wir derzeit die schlechteste Bilanz“, ziehen die Verantwortlichen der SpVgg eine bittere Bilanz. Sollten alle drei Teams heute die gleiche Punktzahl auf die Habenseite bringen, müsste die SpVgg in die Relegation gehen, die bereits am kommenden Dienstag starten wird.

Sein Kollege Daniel Winklmaier vom TSV Peterskirchen ist die aktuelle Situation bewusst und er hofft, „dass wir noch einmal alles aus herausholen und mit einem Sieg die Saison beenden, denn das sind wir auch der Konkurrenz schuldig“, berichtet der Coach, muss aber auf einige Stammkräfte verzichten. „Wir haben einige Langzeitverletzte und zwei angeschlagene Spieler, bei denen wir nichts mehr riskieren wollen, aber das Team wird sich im Vergleich zur Vorwoche wohl nicht ändern“.

Ähnlich sieht es bei der SpVgg, denn sowohl Samuel Kronthaler als auch Marc Winkelmann, die letzte Woche verletzungsbedingt aus ausgewechselt wurden, „konnte am Donnerstag wieder trainieren und können wohl spielen“, atmet Locke auf. In jedem Fall wollen die Veilchen noch einmal alles in die Waagschale werfen, „damit wir unsere vielen Fans nicht enttäuschen“, zeigt sich Locke kämpferisch und appelliert an die Unterstützung der SVA-Anhänger. Der Bus nach Peterskirchen fährt heute um 11.30 Uhr am Parkplatz an der Semptsporthalle ab.⇥Tipp: 3:2 für die SpVgg