SpVgg Altenerding kassiert deftige Heimpleite gegen Freising

Nur in den ersten 30 Minuten war das Match hart umkämpft und hier bemühen sich der Altenerdinger Marco Baumann und der Freisinger Kapitän Felix Bauer mit vollem Einsatz um den Ball. – Foto: Andreas Heilmaier

Das Match begann für die Hausherren denkbar ungünstig. Bereits in der Anfangsminute wurde Angreifer Mario Dipalo vom Freisinger Kapitän Felix Fischer rüde gefoult und musste kurz darauf verletzt vom Feld. In der Folge entwickelte sich ein Abnutzungskampf, in dem sich beide Teams im Mittelfeld weitgehend neutralisierten. Nach 18 Minuten hatten die Gastgeber ihre erste Chance, doch SEF-Keeper Jonas Trost parierte einen Schuss von Jannik Obermaier im Nachfassen. Auf der Gegenseite war Jonas Pamer, der für den angeschlagenen Lukas Loher zwischen den Pfosten stand, nach einer halben Stunde erstmals gefordert, blieb aber bei einem 23-Meter-Schuss von Fischer ebenfalls sicher.

Zeitstrafe für Altenerding wird von den Gegnern genutzt

Kurz darauf lag der Ball beinahe im Freisinger Tor. Nach einem langen Pass von Pedro Flores eilte Trost weit heraus und war knapp vor Leart Bilalli zur Stelle. Der Abpraller landete bei Leonardo Tunjic, dessen Fernschuss jedoch knapp neben das verwaiste Gehäuse ging (37.). Der SEF zeigte sich effektiver und nutzte seine zweite Chance eiskalt. Nach einem weiten Ball von Osaro Alteniora setzte sich Fabrizio Brandes gegen Ridwan Bello durch und traf, frei vor Keeper Pamer stehend, zur Führung (41.). Nur zwei Minuten später tauchte Brandes erneut frei vor Pamer auf, doch diesmal behielt der Keeper die Oberhand und klärte stark. Mit dem Halbzeitpfiff hatten die Veilchen noch eine Möglichkeit, doch Trost hielt einen Schuss von Leart Bilalli, der von Ajdin Nieinhaus bedient wurde, sicher (46.).

Auch nach dem Seitenwechsel erwischten die Gastgeber einen Fehlstart. Ein Freistoß von Bastian Lomp prallte an die Latte und hinter die Linie – 0:2 (49.). Als Pedro Flores eine Zeitstrafe sah, nutzten die Gäste die Überzahl konsequent. Nach einer vom Jonathan Kleimann getretenen Ecke traf Michael Schmid per Kopf zum 3:0 (66.). Altenerding fehlten in der Folge die Ideen, um nochmals zurückzukommen, während Freising die Partie kontrollierte. Nur ein Distanzschuss von Ajdin Nienhaus sorgte noch für etwas Gefahr.

Zehn Minuten vor dem Ende fiel die Entscheidung. Nach einem Ballverlust von Bilalli konterte der SEF schnell, und Brandes musste nach einem überlegten Querpass von Alteniora nur noch einschieben (82.). Der Ehrentreffer blieb den Gastgebern verwehrt, denn Nienhaus traf in der Schlussminute nur die Latte, und Bilalli scheiterte mit einem Flachschuss an Trost, sodass es beim klaren 0:4 blieb.