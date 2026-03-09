SpVgg Altenerding kassiert 0:3-Heimpleite gegen Kammerberg – Rudelbildung dezimiert Elf

Mit allen Mitteln versucht Ajdin Nienhaus den Zweikampf gegen Martin Reindl für sich zu entscheiden, doch letztlich kam der Kammerberger Angreifer frei vor Torhüter Lukas Loher zum Abschluss. Jedoch rettete der Keeper mit einer überragenden Parade – Foto: Andreas Heilmaier

Die SpVgg Altenerding verliert auch das zweite Spiel nach der Winterpause. Drei Spieler sahen nach einer Rudelbildung die rote Karte.

Die Hausherren fanden zunächst keinen Zugriff auf den laufstarken Gegner und liefen meist nur hinterher. Schon nach acht Minuten drohte der Rückstand, doch Altenerdings Schlussmann Lukas Loher rettete mit einer starken Parade gegen Martin Reindl. Vier Minuten später war er jedoch machtlos. Domenik Kaiser nahm ein Zuspiel von Reindl auf der linken Seite auf und traf mit einem platzierten Schuss ins lange Eck zur Führung der Gäste. Nur kurze Zeit später legten die Kammerberger nach. Nach einem Zusammenprall zweier Spieler reagierte Dario Stanic am schnellsten, zog aus rund 17 Metern ab, erwischte Loher auf dem falschen Fuß, sodass der Ball flach im linken Eck landete (13.).

Auch nach dem zweiten Spiel nach der Winterpause warten die Bezirksligafußballer der SpVgg Altenerding weiterhin auf die ersten Punkte. Im Heimspiel gegen die SpVgg Kammerberg musste sich die Elf von Trainer Locke 0:3 geschlagen geben. Nach der 0:2-Niederlage in Moosinning bleiben die Veilchen damit auch weiterhin ohne eigenen Treffer. Die Gastgeber verschliefen die Anfangsphase und gerieten früh auf die Verliererstraße. Bereits nach 13 Minuten lag Altenerding nach einem Doppelschlag der Gäste mit 0:2 im Rückstand.

Rudelbildung mit Folgen für beide Mannschaften

Altenerding tat sich weiterhin schwer, ins Spiel zu finden. Die erste nennenswerte Möglichkeit hatte Mario Dipalo nach einem Pass von Marco Baumann, doch sein Abschluss strich knapp am langen Eck vorbei (25.). Auf der Gegenseite blieb Kammerberg gefährlich, doch Loher parierte einen Distanzschuss von Dario Stanic und klärte wenig später einen weiteren Versuch zur Ecke.

Nach dem Seitenwechsel bemühten sich die Veilchen um mehr Druck, fanden gegen die kompakte Defensive der Gäste jedoch kaum Mittel. Nach einem Freistoß in der 58. Minute von Kammerbergs Thomas Eichenseer aus dem rechten Halbfeld segelte der Ball an Freund und Feind vorbei ins lange Eck zum 3:0.

Zehn Minuten später wurde die Partie hektischer. Nachdem ein Konter von Altenerding durch ein Foul gestoppt wurde, kam es zu einer Rudelbildung, in deren Folge Schiedsrichter Raphael Ott drei rote Karten zeigte. Auf Altenerdinger Seite musste Leart Bilalli vom Platz, bei den Gästen traf es Dario Stanic und Jan Lipovsek (68.). In der Schlussphase hatte Christoph Lubertetter Pech, und traf nach einer Ecke nur den Pfosten. Am Ende blieb es beim verdienten 3:0-Erfolg der Gäste, während Altenerding nun nächste Woche in Ober-Unterhaunstadt schon etwas unter Druck steht.