SpVgg Altenerding III - FC Moos-Eittingermoos

In einem ansehnlichen Match zwischen der SpVgg Altenerding III und den Gästen FC Moos-Eittingermoos gab es nach 90 umkämpften Minuten keinen Sieger, denn die beiden B-Klassisten trennten sich mit einem 1:1-Remis voneinander.



Die beiden Kontrahenten lieferten sich zwei verschiedene Halbzeiten. Vor der Pause war die knappen Führung für den FCM durchaus verdient und bei konsequenter Chancenverwertung hätte der Rückstand der Veilchen sogar noch höher sein können.



Aber nach der Pause zeigten die Hausherren ein ganz anderes Gesicht und letzten Endes wäre aufgrund der vielen Möglichkeiten sogar ein Sieg möglich gewesen, doch leider war die Chancenauswertung mangelhaft, so dass man sich mit einem Remis begnügen musste.



Den besseren Start hatten die Gäste und ging bereits nach fünf Minuten in Front. Als man einen Angriff durch das Zentrum nach vorne getragen hatte, brachten die Hausherren das Leder nicht entscheidend aus der Gefahrenzone. Schließlich landete die Kugel bei Markus Heidenreich, der an der Strafraumlinie abzog und der Flachschuss schlug unhaltbar im linken Eck ein.



Aber die Hausherren zeigten sich davon wenig beeindruckt und wären drei Minuten später fast zum Ausgleich gekommen. Als Davud Hörl eine Flanke auf den zweiten Pfosten schlug, köpfte Sebastian Voichtleitner das Leder zurück ins Zentrum, doch leider fand er nicht den erhofften Abnehmer, so dass die Gäste die prekäre Situation klären konnten.



Nach 19 Minuten kamen die Hausherren zur nächsten Chance. Als der bei seinem Debüt überzeugende A-Jugendspieler Valentin Schachtl nach einem Angriff über die rechte Seite nach innen ablegte, spielte Feuker weiter auf Quirin Parnklib, doch bei seinem Schuss brachte ein Abwehrspieler sein Bein noch dazwischen und konnte das Leder zur Ecke abblocken.



Drei Minuten später brannte es dann wieder auf der anderen Seite. Als die Veilchen das Leder in der Vorwärtsbewegung verloren, wurde die Kugel vom FCM sofort nach vorne geschlagen. Trotz aller Bemühungen konnte Feuker den Ball nur noch mit dem Kopf verlängern, so dass Kapitän Daniel Huber nur noch Keeper Maximilian Voichtleitner vor sich hatte. Allerdings traf er das Leder nicht voll, so dass diese gute Chance ungenutzt blieb.



Auch der nächste Angriff der Gäste sorgte für große Gefahr. Als sich Kevin Wirth im Zweikampf gegen Christan Schulz und Florian Ammon behaupten konnte, war es Voichtleitner zur verdanken, dass der Rückstand nicht anwuchs, doch mit einem Refelx lenkte er den Ball noch an die Latte.



Kurz vor der Pause liefen die Platzherren dann in einem Konter. Das Team war zu weit aufgerückt, so dass sich Moos-Eittingermoos mit einem Pass nach vorne eine Überzahlsituation erarbeitete. Als der Ball dann nach innen gespielt wurde, versuchte Christian Stössner mit dem Absatz zum Erfolg zu kommen, doch abermals reagierte der Altenerdinger Keeper hervorragend und wehrte ab. Auch den Nachschuss von Wirth parierte er reaktionsschnell.



Auch die nächste Möglichkeit hatten die Gäste. Nachdem sich Fabian Gerstenberger auf dem rechten Flügel gegen Schulz und Moritz Martin durchgesetzt hatte, legte er auf den freistehenden Felix Heidenreich ab, doch abermals zeigte Voichtleitner seine Klass und drehte den gefährlichen Flachschuss um den Pfosten.



Nun lag der zweite Gegentreffer in der Luft und unmittelbar vor dem Seitenwechsel schien der zweite Gegentreffer unvermeidbar, denn ein Eckball wurde zunächst von Freund und Feind verfehlt, doch man hatte Glück, dass ein am langen Pfosten stehender Angreifer zu überrascht war und aus kurzer Distanz das Ziel verfehlte.



Nach Wiederbeginn zeigten sich die Hausherren dann aber enorm verbessert und man übernahmen nun das Kommando, so dass nun der Gast mit dem Rücken zur Wand stand und sich kaum mehr aus der Umklammerung lösen konnte.



Allerdings dauerte es dann fast 15 Minuten, bis man erstmals gefährlich vor das Tor der Gäste kam. Nach einem mustergültigen Pass von Ben Schiwietz, der auch sein Debüt im Herrenbereich feierte und sich nahtlos in das Team einfügte, spielte einen mustergültigen Pass in die Tiefe und fand Tiago Cardante, der zwar noch vor dem gegnerischen Schlussmann Alexander Kürzinger an den Ball kam, diesen aber leider um wenige Zentimeter am Tor vorbeispitzelte.



Nur eine Minute später brannte es abermals vor dem Tor des FCM. Als sich Yousef Takrouri glänzend auf der rechten Seite durchgesetzt hatte, legte er auf Cardante ab. Der Youngster zögerte beim Abschluss einen Tick zu lange, so dass sein Schuss geblockt wurde. Allerdings landete der Abpraller wieder bei Takrouri, der dann aber an Kürzinger scheiterte.



Nun waren die Hausherren klar dominierend und als der einrückende Adrian Felsner nach einem herrlichen Pass von Feuker das Zuspiel stark mitnahm, kam er von einem Verteidiger noch entscheidend bedrängt, frei vor dem Tor zum Abschluss, aber leider ging der Ball knapp über den Querbalken.



In der 69. Minute hate man bei einem 23 Meter-Schuss von Schiwietz schon den Torschrei auf den Lippen, doch Kürzinger zeigte seine Klasse und konnte den Ball gerade noch zur Ecke klären.



Aber 14 Minuten vor dem Ende reichten dann auch seine Fangkünste nicht mehr aus. Als sich Cardante nach einem Zuspiel von Felsner sofort aufdrehte, zog er aus 25 Metern ab, und diesmal zappelte das Leder unhaltbar in den Maschen und brachte den zu diesem Zeitpunkt überfälligen Ausgleich für die Gastgeber.



Nun wollten die Veilchen den Sieg und als Sebastian Voichtleitner nach Zuspiel von Takrouri an der Strafraumgrenze zum Abschluss kam, war man dem 2:1 sehr nahe, doch der Ball fehlte das Gehäuse um Haaresbreite.



Acht Minuten vor dem Ende dann die nächste Großchance für die SpVgg. Als ein Gästespieler einen fatalen Fehlpass im Mittelfeld spielte, nahm Felsner das Leder auf, lief mit großen Schritten nach vorne und war schon an Schlussmann Kürzinger vorbei, doch Andreas Klein war rechtzeitig auf die Linie geeilt und konnte in höchster Not zur Ecke klären.



In der Schlussphase versuchten dann beide Teams noch zum Sieg zu kommen, doch hüben wie drüber blieb der Lucky-Punch aus, so dass man sich mit einem Unentschieden voneinander trennte.



Trotz allem war Trainer Andreas Heilmaier mit dem Auftritt seiner Mannschaft sehr zufrieden. „Vor der Pause haben manchmal zu fahrlässig gespielt und boten dem Gast große Lücken im Konterspiel an, so dass wir da Glück hatten, dass unsere Gegner hier nicht konsequenter im Anschluss waren. Nach der Pause zeigten wir aber eine sehr gute Leistung und auch wir ließen vor dem Tor die letzte Konsequenz vermissen, so dass wir auch viele Chancen liegenließen. Aber auf diese Leistung können wir aufbauen und bislang haben wir uns von Spiel zu Spiel gesteigert“.



In der nächsten Woche stehen zwei Testspiele auf dem Programm. Zunächst spielt man am Mittwoch um 18:30 Uhr zu Hause gegen Atletico Erding, ehe man dann am Samstag beim Kreisklassenabsteiger FC Hörgersdorf antritt und hier wird sich dann deutlich zeigen, wie weit man in der Vorbereitung auf die neue Saison schon ist.