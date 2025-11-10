BSG Taufkirchen - FC Herzogstadt – Foto: Dominik Findelsberger

SpVgg Altenerding II holt im Kellerderby ersten Heimsieg – Zwei Platzverweise in Forstern

Türkgücü Erding und der TuS Oberding verkürzen mit Erfolgen den Abstand zur Spitze der Kreisklasse im Gleichschritt. Die SpVgg Altenerding gewinnt im Derby.

SpVgg Altenerding II – FC Hohenpolding 3:1 (0:0) – Altenerding ist wieder dran an den Relegationsplätzen. Im Kellerderby siegte sie 3:1 und feierte damit ihren ersten Heimsieg. Nach torloser erste Hälfte traf Altenerdings Julian Topf nach einem missglückten Abwehrversuch ins eigene Netz und brachte damit Hohenpolding in Führung (46.). Postwendend glich Florian Donig nach Vorlage von Nessim Mahas per Volleyabnahme aus (48.). Der kurz zuvor eingewechselte Kirubel Getnet nutzte einen Abpraller zum 2:1 (57.). Topf machte sein Missgeschick wieder wett und markierte flach ins Eck den Endstand (91.). TSV Aspis Taufkirchen – FC Türkgücü Erding 2:4 (1:3) – „Wir bekamen zwei sehr frühe Gegentore, da wir schlecht verteidigt haben“, ärgerte sich Aspis-Spielertrainer Julian Schaumaier über den 0:2-Rückstand durch Berin Brzovic (5.) und Aleksandar Katic (7.). Schaumaier brachte sein Team durch einen verwandelten Handelfmeter wieder heran (15.). Bis zur Pause entwickelte sich ein hitziges Spiel mit strittigen Situationen auf beiden Seiten. Adi Hasancic traf für die Gäste zur 3:1-Pausenführung (30.), Kaan Cay erhöhte auf 4:1 (76.). Wiederum Schaumaier staubte zum 2:4 ab (83.), „doch am Ende war es zu wenig Körperlichkeit von unserer Seite. Türkgücü war uns deutlich überlegen“, räumte Schaumaier ein.

TuS Oberding – FC Fraunberg 4:2 (1:1) – „Wir haben uns in den ersten zehn Minuten schwer getan, aber dann war unser Sieg nicht unverdient“, resümierte TuS-Abteilungsleiter Tobias Huber. Fraunberg ging durch einen berechtigten Elfmeter von Florian Lex früh in Führung (4.). Einen Freistoß von Markus Bauer verlängerte Mikey Straßer zum Ausgleich in die Maschen (44.). Oberding machte munter weiter, Fraunberg kam nicht mehr gefährlich vors TuS-Tor. Per Kopfballabstauber nach einer abgewehrten Ecke brachte Daniel Karpfinger den TuS wieder in Front (65.). Beim 3:1 nutzte Sebastian Stemmer eine Unstimmigkeit zwischen Fraunbergs Abwehr und Keeper Maximilian Baches und spitzelte den Ball ins leere Tor (82.). Ähnlich war es beim 4:1, Torschütze war diesmal Jan Götze (85.). Das 2:4 war ein Freistoß von Manuel Obermaier, der von der Mauer noch abgefälscht wurde (90.). TuS-Akteur Karpfinger sah Gelb-Rot (83.). FC Forstern – DJK Ottenhofen 1:3 (0:3) – „Aufgrund der ersten Halbzeit hat Ottenhofen verdient gewonnen“, erklärte FCF-Spielertrainer Leonidas Balderanos. Einen Abwehrfehler nutzte Sven Jajcinovic zur DJK-Führung (10.). Bastian Keilhacker vergab einen Strafstoß und so die Chance zum Ausgleich (30.). Nach einem Chipfehler über die Viererkette kam der Ball zu Peter Werndl, der FCF-Torwart Nico Aden ausspielte und zum 2:0 einschob (37.). Einen Freistoß konnte Aden nicht festhalten, den Abpraller verwandelte Maximilian Lechner zum 3:0 (45.). Per Foulelfmeter betrieb Samuel Boateng noch Ergebniskosmetik (84.). FCF-Akteur Max Lindenblatt und Ottenhofens Lechner sahen Ampelkarten (89./90.).