SpVgg Altenerding hat den Klassenerhalt nicht mehr in eigener Hand

SpVgg Altenerding - TSV Rohrbach – Foto: Andreas Heilmaier

Die SpVgg Altenerding kommt gegen Rohrbach nicht über ein Remis hinaus. Nun brauchen die Veilchen am letzten Spieltag auch Schützenhilfe.

Die Gastgeber starteten engagiert in die Partie und sorgten vor allem bei Standardsituationen früh für Gefahr. Gleich mehrfach wurde es nach Eckbällen brenzlig im Rohrbacher Strafraum, doch die Gäste konnten jeweils im letzten Moment klären. Nach 13 Minuten hatten die Altenerdinger dann Glück, nicht in Rückstand zu geraten, als ein Abschluss von Erduart Rushiti nur an die Latte krachte.

Mit einem 1:1 gegen den TSV Rohrbach hat die SpVgg Altenerding die Hoffnung auf den direkten Klassenerhalt in der Bezirksliga gewahrt, steht vor dem letzten Spieltag aber weiterhin massiv unter Druck. Da die Veilchen den Liga-Verbleib nicht mehr in der eigenen Hand haben, braucht es nun neben einem eigenen Sieg beim Aufsteiger SV Nord-Lerchenau auch passende Ergebnisse der Konkurrenz.

Auf der Gegenseite fehlte nicht viel zur Führung der Veilchen. Nach einer schönen Flanke von der rechten Seite kam Ajdin Nienhaus zum Volleyabschluss, doch Rohrbachs Keeper Tobias Lindlmaier zeigte eine starke Parade und lenkte den Ball überragend um den Pfosten (16.). In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der beiden Mannschaften im letzten Drittel oft die letzte Konsequenz fehlte.

Die Führung für Altenerding fiel dann doch, war aber einem fatalen Fehler des Rohrbachers Julian Herzer geschuldet. Er „bediente“ unfreiwillig den im Zentrum stehenden Leonardo Tunjic, der dann allein auf das Tor zuging, Keeper Lindlmaier umspielte und ins leere Tor einschob (35.). Bis zur Pause verteidigten die Hausherren den Vorsprung souverän und gingen mit einer wichtigen Führung in die Kabine.

Nach der Pause musste der angeschlagene SpVgg-Keeper Lukas Loher weichen, er wurde von Jonas Pamer ersetzt. Er sah dann zahlreiche Angriffe der Gäste auf sich zurollen, denn die Rohrbacher übernahmen von Beginn an das Kommando und drängten Altenerding in die Defensive. Rohrbach bestimmte nun das Geschehen, aber der letzte Pass oder auch aussichtsreiche Schussgelegenheiten wurden leichtfertig vergeben, so dass die ganz dicken Chancen fehlten.

Aber die Gastgeber konnten sich kaum mehr aus der Umklammerung lösen, da auch die Kontermöglichkeiten nicht konsequent ausgespielt wurden. Zwölf Minuten vor dem Ende fiel dann doch der Ausgleich. Nach einer Flanke bekam Ridwan Bello den Ball im Luftduell gegen Philipp Federl an den ausgestreckten Arm, und der Schiedsrichter entschied sofort auf Elfmeter. Obwohl Pamer die Ecke geahnt hatte, verwandelte Michael Humbach sicher zum 1:1 (78.). In der Schlussphase drängten beide Teams auf den Siegtreffer, doch letztlich blieb es beim Remis, das keinem wirklich weiterhilft.