SpVgg Altenerding feiert zweiten Sieg in Folge – Takruri nach Traumtor verletzt

Die Entscheidung: Diese Volleyabnahme von Ridwan Bello (Nr. 5) findet den Weg vorbei am Münchner Keeper Markus Blohmann ins Netz zum Altenerdinger 4:2. – Foto: Andreas Heilmaier

Schon nach zwei Minuten gingen die Hausherren in Führung: Eine Freistoßflanke von Marco Baumann segelte durch den Strafraum, Ridwan Bello verpasste am kurzen Pfosten, doch dahinter stand Mario Dipalo goldrichtig und schob zur frühen Führung ein. Die Gäste zeigten sich unbeeindruckt und antworteten prompt: In der 12. Minute verwertete Marcel Scheingraber eine flache Hereingabe von Berkan Altug aus kurzer Distanz zum 1:1.

Mit zwei Siegen in Folge hat die SpVgg Altenerding gezeigt, dass sie heuer nicht gewillt ist, sich den Klassenerhalt erst in der Relegation zu sichern. Nach dem Erfolg beim TSV Ober-/Unterhaunstadt legte die SpVgg nun vor heimischem Publikum nach und bezwang mit dem TSV 54-DJK München einen Konkurrenten mit 4:2. Damit verschaffte man sich ein wertvolles Polster auf die Relegationsplätze, wobei Trainer Pedro Locke das Erreichen der 40-Punkte-Marke als Ziel sieht.

Takruri schießt „Tor des Monats“ für Altenerding

Die Heimelf ließ sich davon nicht aus dem Konzept bringen. Nur vier Minuten später nahm Wiam Takruri einen langen Ball auf, zog nach innen und jagte das Leder unhaltbar unter die Latte – ein Treffer der Marke „Tor des Monats“. Kurz darauf hätte Samuel Kronthaler beinahe erhöht, doch sein Abschluss nach Vorstoß Takruris strich knapp am langen Eck vorbei. Überschattet wurde diese Szene allerdings von der Verletzung Takruris, der auf die Schulter fiel und per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste (21.).

Trotz dieses Rückschlags blieben die Gastgeber spielbestimmend. Drei Minuten vor der Pause krönte Leonardo Tunjic eine sehenswerte Kombination über Pedro Flores und Nessim Mahsas mit dem 3:1. Fast wäre noch vor dem Seitenwechsel das vierte Tor gefallen, doch diesmal scheiterte Tunjic am starken Gästetorhüter Markus Blohmann. Stattdessen der Dämpfer in der Nachspielzeit: Zunächst konnte Keeper Loher einen Schuss von Florian Morina glänzend parieren, brachte dann aber Christoph Luberstetter beim Nachsetzen zu Fall. Den Elfmeter nutzte Ahmet Ünal zum Anschlusstreffer.

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Münchner, den Druck zu erhöhen, doch die erste klare Aktion gehörte wieder den Gastgebern. In der 50. Minute sorgte Bello für den vierten Treffer, als er eine Ecke Baumanns sehenswert volley zum 4:2 in die Maschen setzte. In der Folge ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Torhüter mehrfach glänzten. Die Gäste warfen in der Schlussphase alles nach vorne, doch die Defensive der Hausherren stand sicher und ließ kaum zwingende Chancen zu. Auf der Gegenseite spielten die Veilchen gute Konterchancen nicht konsequent zu Ende, was sie aber verschmerzen konnten.