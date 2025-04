SpVgg Altenerding feiert Kantersieg im Abstiegskampf

Altenerding verlässt nach einem wichtigen Kantersieg in der Bezirksliga Ost gegen Saaldorf die Abstiegsplätze im Kampf um den Klassenerhalt.

Eine beeindrucke Vorstellung zeigten die Bezirksligakicker der SpVgg Altenerding im Heimspiel gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten SV Saaldorf, den man dank eines deutlichen 5:0-Erfolges in der Tabelle überflügeln konnte.

Die Gastgeber starteten nervös in das richtungsweisende Match und standen in den ersten fünf Minuten unter Druck. Als dann Sebastian Gruber nach einem Pass aus der eigenen Hälfte allein auf das Saaldorfer Tor unterwegs war, wurde er zwar vom Referee aufgrund einer Abseitsstellung zurückgepfiffen, doch nun ging ein Ruck durch die Mannschaft und nach sechs Minuten ging man durch einen 23-Meter-Flachschuss von Deniz Sari in Front. Dieser Treffer zeigte Wirkung: Während die Veilchen nun wie entfesselt spielten, war der SVS völlig von der Rolle.

Nach einem langen Ball von Florian Wagner tauchte Leart Bilalli frei vor dem Tor auf, umspielte den aus seinem Tor kommenden Schlussmann Thomas Kern, ehe er zum 2:0 ins verwaiste Tor einschoss (10.). Weiterhin blieb Altenerding tonangebend und kam schon fünf Minuten später wieder zu zählbarem Erfolg. Nachdem sich Christoph Luberstetter im Zweikampf im Mittelfeld glänzend behauptet hatte, schlug Samuel Kronthaler die Kugel nach vorne und fand erneut Bilalli, bei dem diesmal mit seinem zweiten Treffer endgültig der Knoten geplatzt war – 3:0.