SpVgg Altenerding empfängt defensivstarken SE Freising

Mario Dipalo würde der SpVgg Altenerding mit weiteren Treffern helfen. – Foto: Johannes Traub

Trainer Pedro Locke macht keinen Hehl daraus, dass sein Team diesmal deutlich mehr gefordert sein wird. Die Domstädter präsentieren sich in der Rückrunde bislang mit bemerkenswerter Konstanz. In allen acht bislang absolvierten Partien im Jahr 2026 blieb der SEF ungeschlagen. Besonders auffällig ist die defensive Stabilität: Gleich fünfmal hielt der SEF die Null.

Nach dem 5:1-Erfolg bei Fatih Ingolstadt richtet sich der Blick der SpVgg Altenerding nun auf die nächste Herausforderung. Im Heimspiel am Sonntag um 13.30 Uhr wartet mit dem Dritten SE Freising eine anspruchsvollere Aufgabe.

Es ist Mijo Stijepic – als drittem Trainer in dieser Saison – gelungen, dem Team die notwendige Ordnung und Beständigkeit zu verleihen. Dabei verlief die Spielzeit alles andere als ruhig. Nach dem Aus von Alexander Schmidbauer kam es nach dem ersten Trainerwechsel im Laufe der Vorrunde im Winter zu einer Personalrochade. Heiko Baumgärtner, der für kurze Zeit als Coach fungierte, musste das Amt aus beruflichen Gründen wieder abgeben, blieb dem Verein jedoch als sportlicher Leiter erhalten.

SpVgg Altenerding kämpft um den Klassenerhalt

Dadurch kann sich Sebastian Thalhammer wieder voll auf seine Rolle als Spieler konzentrieren. Mit Stijepic, der zuletzt beim FC Ismaning tätig war und seit 2023 pausierte, fand der SEF schnell zurück in die Erfolgsspur. Trotz einiger Ausfälle zeigt sich Sportdirektor Andreas Schlechta gelassen. Mit Steindorf, Rudzki, Grubmüller, Schmuckermeier und Brandes fehlt in Altenerding ein wichtiges Quintett. Zudem sieht man sich in einer komfortablen Situation ohne großen Druck. Genau diese Einschätzung teilt der Altenerdinger Trainer allerdings nicht. Angesichts von nur drei Punkten Rückstand auf Rang zwei geht er davon aus, dass Freising hochmotiviert sein wird.

Doch auch die SpVgg benötigt dringend Punkte, um sich von den Abstiegsrelegationsplätzen fernzuhalten. „Die Situation ist unglaublich, denn heuer werden wohl 40 Punkte nicht zum direkten Klassenerhalt reichen“, berichtet der Coach. Leart Bilalli kehrt nach abgesessener Sperre zurück, auch Urlaubsrückkehrer Marco Baumann dürfte wieder in der Startelf stehen. Verzichten muss man hingegen auf Marc Winkelmann, dessen Comeback sich als verfrüht herausstellte. Zudem fehlt Adam de Oliveira aus privaten Gründen. Tipp: 2:2