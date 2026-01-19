SpVgg Altenerding – ein Vereinsabend, der den Breitensport neu denkt

Der Fußball steht an einem Wendepunkt. Ehrenamt unter Druck, steigende Erwartungen, gesellschaftlicher Wandel – und mittendrin die Vereine. Die SpVgg Altenerding stellt sich genau diesen Themen und lädt am 23. Januar 2026, ab 19:00 zu einem vereinsübergreifenden, kostenlosen Vereinsabend in die Semptsporthalle Altenerding ein.

Vereinsabend der SpVgg Altenerding – ein Abend, der den Breitensport neu denkt

- Für Mitglieder, Funktionäre, Trainer, Ehrenamtliche, Sponsoren & Interessierte

Warum dieser Abend besonders ist? Wir reden nicht über Fußball – wir reden über Vereine als gesellschaftliche Verantwortungsträger. Über Jugendförderung im Breitensport, über Spaß ohne Leistungsdruck, über Leistungsentwicklung dort, wo sie Sinn macht – und über die Balance zwischen Erfolg und Menschlichkeit.

Die SpVgg Altenerding steht heute für:

• rund 800 Mitglieder in der Sparte Fußball

• 36 Mannschaften

• 70 Trainer

• Jugendteams teils 2-, 3- bis 6-fach besetzt

• konsequente Nachwuchsarbeit im Breiten- UND Leistungsbereich

• nachhaltige Trainer- und Personalentwicklung mit klarer und strukturierter Nachhaltigkeit

Das ist kein Zufall – sondern Ergebnis klarer Struktur, Haltung und gemeinsamer Arbeit.

Einladung auch an andere Vereine – ausdrücklich erwünscht Dieser Vereinsabend ist nicht nur eine reine Veranstaltung. Ganz im Gegenteil: Andere Vereine sind eingeladen, mitzudenken, mitzudiskutieren und sich inspirieren zu lassen. Was hier vorgestellt wird, soll teilen, nicht abschotten. Wir wollen Impulse setzen – für die Region und darüber hinaus. Ein Verein braucht ein Netzwerk. Ein moderner Verein funktioniert nicht allein. Er braucht viele Schultern, die tragen. Ehrenamtliche. Trainer. Eltern. Unterstützer. Unternehmen. Dabei geht es nicht um klassisches Sponsoring nach dem Motto „Logo drauf, Geld rein“. Es geht um echte Partnerschaften – Win-Win-Situationen, bei denen Unternehmen nicht nur unterstützen, sondern Teil eines funktionierenden sozialen Systems werden. Ein Verein mit hunderten aktiven Jugendlichen, klaren Strukturen und nachhaltiger Entwicklung kann mehr zurückgeben als Werbefläche: Sichtbarkeit, Zugang zu jungen Menschen, Wertevermittlung, Identifikation. Jugend im Mittelpunkt – mit Struktur und Herz. Im Zentrum steht die Entwicklung junger Menschen – nicht nur sportlich, sondern auch menschlich. Breitensport bedeutet bei uns:

• Mitnehmen statt aussortieren

• Spaß und Zugehörigkeit statt frühem Leistungsdruck

• Entwicklung für alle Leistungsniveaus

• klare Perspektiven für leistungsorientierte Spieler

Parallel dazu investieren wir gezielt in die Weiterentwicklung unserer Trainerinnen und Trainer. Dieses Vereinsprojekt wird federführend strukturiert und begleitet von Peter Kugler, Inhaber der Firma Kontaktwerkstatt, gemeinsam mit René Feuker - Leiter Jugend, Andreas Heilmeier, Matthias Dasch - 1. & 2. Abteilungsleiter und Jens Urbanczyk sportliche Leiter der SpVgg Altenerding – konsequent, nachhaltig und mit klarer Vision.

Podiumsdiskussion: Top-Besetzung aus Sport, Wirtschaft und Politik Der Vereinsabend bringt Stimmen zusammen, die etwas zu sagen haben – und die Verantwortung kennen:

• Andreas Luthe, Vorstandsvorsitzender des VfL Bochum, spricht über Vereinskultur als Fundament erfolgreichen Handelns.

• Max Gotz, Oberbürgermeister der Stadt Erding, beleuchtet die Rolle des Ehrenamts im gesellschaftlichen Wandel.

• Philipp Hausner, Geschäftsführer von Jahn Regensburg, bringt die wirtschaftliche Perspektive ein – ehrlich, praxisnah, zukunftsorientiert.

• Jürgen Loher, Vorsitzender des BRK Erding, steht für soziale Verantwortung und nachhaltiges Engagement.

• Dieter „Mucki“ Brenniger, ehemaliger Spieler des FC Bayern München & Nationalspieler, spricht aus der Erfahrung eines Profis, der weiß, wo Fußball seine Wurzeln hat.

• Matthias Dasch und Peter Kugler von der SpVgg Altenerding geben Einblicke in Visionen, Konzepte und konkrete Vereinsarbeit. Interaktiv. Offen. Ehrlich. Dieser Abend ist keine Einbahnstraße.

Fragen sind erwünscht. Diskussionen gewollt. Kritik notwendig.

- Wir haben eine Idee.

- Wir haben einen Plan.

- Aber wir wissen: Das funktioniert nur gemeinsam.

Fakten zum Vereinsabend

📍 Ort: Semptsporthalle Altenerding

🕡 Einlass: 18:30 Uhr

🕖 Beginn: 19:00 Uhr

🕚 Ende: ca. 23:30 UhrUnser Ziel

Wir wollen besser werden.

Als Verein.

Als Gemeinschaft.

Als Vorbild im Breitensport – ohne den Leistungssport aus den

Augen zu verlieren.

Wer Fußball nicht nur verwalten, sondern gestalten will, sollte an diesem Abend dabei sein.

Fragen an: urbanczyk.jens(at)gmail.com

Jetzt anmelden – https://kontaktwerkstatt-gbr.jimdosite.com/flow - kostenlos, offen, gemeinsam.