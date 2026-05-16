SpVgg Altenerding braucht nach Locke-Entlassung ein Wunder beim Meister

Auf Augenhöhe agierten die Altenerdinger mit Samuel Kronthaler, Ridwan Bello und Christoph Luberstetter in der Vorrunde gegen die Münchener und erreichten ein Remis, das aber heute für die zu wenig wäre – Foto: Andreas Heilmaier

Nach der Trennung von Trainer Pedro Locke übernimmt Stefan Huber vorzeitig. Die SpVgg Altenerding muss nun beim Aufsteiger gewinnen.

Turbulente Tage liegen hinter der SpVgg Altenerding. Nach dem 1:1 gegen den TSV Rohrbach, durch das der direkte Klassenerhalt in der Bezirksliga nur noch mit fremder Hilfe möglich ist, trennte sich der Verein am Montag von Trainer Pedro Locke (wir berichteten). Bereits einen Tag später übernahmen Stefan Huber und Co-Trainer Suheyp Trabelsi, die eigentlich erst zur neuen Saison starten sollten, das Team.

In nur zwei Trainingseinheiten bereiteten sie die Veilchen auf die schwere Aufgabe an diesem Samstag um 14 Uhr beim bereits feststehenden Aufsteiger SV Nord Lerchenau vor. Huber zeigte sich mit den ersten Eindrücken zufrieden. Die Mannschaft habe in den vergangenen Tagen engagiert gearbeitet und voll mitgezogen. Trotz der schwierigen Ausgangslage fährt Altenerding nicht ohne Hoffnung nach München. „Wir werden uns nicht verstecken und alles dafür tun, unsere Chance auf den direkten Klassenerhalt zu nutzen“, betont Huber. Gleichzeitig weiß man bei den Veilchen, dass man zusätzlich auf passende Ergebnisse der Konkurrenz angewiesen ist.

Personell bleibt die Lage angespannt. Die gesperrten Leistungsträger Samuel Kronthaler und Leart Bilalli fehlen weiterhin. Zudem fallen Nihad Mujkic und Torhüter Lukas Loher verletzt aus, sodass erneut Jonas Pamer zwischen den Pfosten stehen wird. Hinter Mario Dipalo steht noch ein Fragezeichen. Positiv dagegen: Solomon Effiong ist inzwischen spielberechtigt und erweitert die Möglichkeiten in der Offensive. Pedro Flores, dessen Vater nun entlassen wurde, wird in dieser Saison dagegen nicht mehr eingreifen.

Auch die Gastgeber sind nicht frei von Sorgen, denn Trainer Peter Zeusel berichtet, dass man wahrscheinlich auf vier Stammspieler verzichten muss, doch man wolle die Saison ordentlich abschließen, und die offizielle Meisterfeier, die nach dem Spiel geplant ist, mit einem Sieg angehen. Er erwartet einen Gegner, der alles reinhauen wird, um die drohende Relegation zu umgehen, und diesen Ansatz teilt er mit Stefan Huber, der mit einer kompakten und kämpferischen Leistung dem Favoriten Paroli bieten will. Spannung ist dabei garantiert – auf dem Platz und wohl auch daneben, wo die Verantwortlichen die Ergebnisse der Konkurrenz genau verfolgen dürften.

Tipp: 2:1 für die SpVgg