SpVgg Altenerding braucht Befreiungsschlag gegen den VfR Garching

Ungläubig blicken Samuel Kronthaler (Nr. 8) und Rafael Jorge (15) zum Schiedsrichter und können ihre Platzverweise nicht verstehen. Lucas Seeholzer, Philipp Maiberger, Pedro Flores und Ajdin Nienhaus (v.l.) reagieren auch überrascht. – Foto: anh

Mit Samuel Kronthaler und Leart Bilalli fehlen nach ihren Platzverweisen zwei Leistungsträger gesperrt, zudem muss die Mannschaft den langfristigen Ausfall von Wiam Takruri verkraften. Auch hinter dem Einsatz von Mario Dipalo steht weiterhin ein großes Fragezeichen, doch es gibt leichte Hoffnung auf eine Rückkehr. Die tabellarische Situation hat sich derweil deutlich verschärft. Durch die Siege der direkten Konkurrenten ist Altenerding auf den ersten Relegationsplatz abgerutscht und steht damit im Saisonendspurt mit dem Rücken zur Wand. Entsprechend groß ist die Bedeutung der heutigen Partie, in der Zählbares nahezu Pflicht ist, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Nach einem rabenschwarzen Wochenende stehen die Bezirksligafußballer der SpVgg Altenerding im Nachholspiel gegen den VfR Garching heute Abend (18.30 Uhr) im heimischen Sepp-Brenninger-Stadion gehörig unter Druck. Die 1:3-Niederlage beim FC Langengeisling im brisanten Abstiegsduell hat die Veilchen nicht nur wichtige Punkte gekostet, sondern auch personell schwer getroffen.

Comeback von Winkelmann macht der SpVgg Altenerding Hoffnung

Trainer Pedro versucht dennoch, Zuversicht zu vermitteln, und erinnert bewusst an die vergangene Saison, als sich die SpVgg ebenfalls über die Relegation den Klassenerhalt sichern konnte. Um die Köpfe nach der Niederlage freizubekommen, wurde der Mannschaft eine kurze Trainingspause verordnet. Nun gilt es, die nötige Frische und Entschlossenheit auf den Platz zu bringen. Hoffnung macht dabei die Rückkehr von Marc Winkelmann, der in der Offensive zumindest wieder eine wertvolle Alternative darstellt. Gerade in der aktuellen Situation sind Kreativität und Durchschlagskraft gefragt, um die Ausfälle zu kompensieren.

Mit dem VfR Garching wartet allerdings ein Gegner, der mit Rückenwind anreist. Der jüngste 1:0-Erfolg beim ASV Dachau hat dem Team im Abstiegskampf Luft verschafft. Zwar ist der Klassenerhalt noch nicht endgültig gesichert, doch der Vorsprung auf Altenerding beträgt bereits fünf Punkte. Entsprechend selbstbewusst dürfte der VfR auftreten, ohne jedoch die notwendige Ernsthaftigkeit zu verlieren. Schon im Hinspiel in Garching trotzte Altenerding allen Prognosen und entführte überraschend die drei Punkte. An diese Leistung gilt es nun anzuknüpfen, wenn man im Kampf um den Ligaverbleib ein Zeichen setzen will. Tipp: 2:1 für die SpVgg