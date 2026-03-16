SpVgg Altenerding beendet Negativ-Serie mit erstem Sieg in 2026

Der erste Sieg in der Liga im Jahr 2026 für die SpVgg Altenerding. – Foto: Alfred Brumbauer

In der 33. Minute brachte Wiam Takruri eine scharfe Flanke in den Strafraum, wo Mario Dipalo eingelaufen war und den Ball volley unhaltbar unter die Latte setzte. Kurz vor der Pause gelang den Hausherren jedoch der Ausgleich. Nach einem Foul von Alexander Weiher an Nail Dizdarevic zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Baha Asici übernahm die Verantwortung und verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:1. Auch Altenerding bekam noch vor der Halbzeit einen Elfmeter zugesprochen, nachdem Dipalo im Strafraum zu Fall gebracht worden war. Doch Leonardo Tunjic scheiterte an Ali Calmacil.

Nach zwei Niederlagen hat die SpVgg Altenerding den ersten Erfolg 2026 eingefahren. Beim TSV Ober-/Unterhaunstadt setzte sich die Mannschaft von Trainer Pedro Locke mit 2:1 durch und nahm damit drei enorm wichtige Punkte mit. Die Partie war über weite Strecken kein Leckerbissen. Der äußerst unebene Platz ließ kaum einen geordneten Spielaufbau zu. Nach 27 Minuten mussten die Altenerdinger dennoch zittern. Nach einer Flanke kam Amadeus Taubert zum Kopfball, doch SpVgg-Torhüter Lukas Loher reagierte glänzend und verhinderte mit einer starken Parade den Rückstand.

Loher hält den Dreier für Altenerding fest

Nach dem Wechsel übernahm die SpVgg die Kontrolle über das Spiel. Takruri kam nach einem schönen Steckpass von Ajdin Nienhaus einen Schritt zu spät, wenig später setzte Flores nach einem starken Dribbling den Ball knapp über das Tor (61.). Zwei Minuten danach wurden die Bemühungen der Gäste belohnt. Nach einem Ballgewinn schaltete Flores schnell um und bediente Takruri auf der linken Seite. Dessen Flanke fand erneut Dipalo, der mit einem sehenswerten Volleyschuss ins lange Eck zum 2:1 traf.

Die Gastgeber gaben sich nicht geschlagen. Besonders Asici prüfte mehrfach die Altenerdinger Defensive. Kurz vor dem Abpfiff wurde es nochmal brenzlig, als Dizdarevic aus spitzem Winkel abzog. Der Ball prallte an den Innenpfosten und sprang schließlich in die Arme von Torhüter Loher. Damit war der wichtige Auswärtssieg für die SpVgg perfekt.