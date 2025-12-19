Spvgg 09 Buggingen/Seefelden verlängert mit Trainerteam

Die SpVgg 09 Buggingen-Seefelden setzt weiter auf Kontinuität: Der Verein hat die Zusammenarbeit mit dem erfolgreichen Trainerteam Maximilian Meier und Uwe Penner um ein weiteres Jahr verlängert. Damit wird ein klarer Vertrauensbeweis in die gemeinsame sportliche Entwicklung der vergangenen Zeit gesetzt.

Seit der Übernahme des Traineramts haben Maximilian Meier und Uwe Penner der Mannschaft nicht nur eine klare spielerische Handschrift verliehen, sondern auch die mannschaftliche Geschlossenheit spürbar gestärkt. Unter ihrer Leitung hat sich das Team sowohl taktisch als auch individuell kontinuierlich weiterentwickelt und wichtige Schritte nach vorne gemacht.

Besonders hervorzuheben ist die positive Entwicklung junger Spieler sowie die hohe Trainingsintensität, die sich Woche für Woche auf dem Platz widerspiegelt. Einsatzfreude, Disziplin und Teamgeist prägen das Auftreten der Mannschaft – Werte, für die das Trainerduo steht und die perfekt zur Philosophie der SpVgg 09 Buggingen-Seefelden passen.