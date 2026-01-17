Spvgg 06 Trossingen krönt sich zum ersten Bezirks-Hallenmeister

Die erste Bezirks-Hallenmeisterschaft Schwarzwald-Zollern der Herren ist Geschichte – und sie hat einen würdigen Premieren­sieger. In der Heuberghalle von Meßstetten setzte sich am heutigem Samstag die Spvgg 06 Trossingen in einem intensiv geführten Turnier durch und gewann das Finale gegen den SV Kolbingen mit 4:1. Acht Mannschaften, zwei Vorrundengruppen und ein offizieller Titel sorgten für sportliche Bedeutung, hohe Konzentration und eine Atmosphäre, die den Hallenfußball im Bezirk auf eine neue Stufe hob.

Die Heuberghalle als sportliches Zentrum Austragungsort war die Heuberghalle in Meßstetten, die sich über den gesamten Turnierverlauf als stimmungsvoller Mittelpunkt erwies. Der FV Meßstetten stellte als Gastgeber die organisatorischen Rahmenbedingungen und sorgte für einen reibungslosen Ablauf. Die kompakte Halle, kurze Wege und die unmittelbare Nähe der Zuschauer verstärkten die Intensität des Hallenfußballs spürbar.

Ein historischer Schritt für den Bezirk Mit der erstmaligen Austragung einer offiziellen Bezirks-Hallenmeisterschaft betrat der Fußballbezirk Schwarzwald-Zollern Neuland. Anders als bei klassischen Einladungsturnieren ging es nicht nur um sportliche Anerkennung, sondern um einen offiziellen Titel, einen Wanderpokal und die dauerhafte Etablierung eines neuen Wettbewerbs. Diese neue Wertigkeit war von Beginn an spürbar und verlieh jeder Begegnung ein besonderes Gewicht.

Zwei Gruppen als Fundament des Turniers

Acht Mannschaften gingen in zwei Vorrundengruppen an den Start. In Gruppe A trafen der SV Kolbingen, der SV Seitingen-Oberflacht, der TSV Laufen/Eyach und die SG FV Meßstetten/SV Tieringen aufeinander. Gruppe B setzte sich aus der Spvgg 06 Trossingen, der SGM Durchhausen/Gunningen II, der SG SV Zimmern/SV Horgen II sowie der SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./Frohnstetten II zusammen. Jede Mannschaft absolvierte drei Gruppenspiele, in denen früh Weichen gestellt wurden.

Dominanz und enge Entscheidungen in der Vorrunde

Der SV Kolbingen präsentierte sich in der Gruppe A besonders souverän und schloss die Vorrunde als Gruppensieger ab. Dahinter entwickelte sich ein enger Kampf um die weiteren Platzierungen, in dem der TSV Laufen/Eyach wichtige Punkte sammelte. In Gruppe B unterstrich die Spvgg 06 Trossingen ihre Ambitionen und setzte sich an die Spitze, während die übrigen Teams um jeden Zähler rangen. Die 14-minütige Spielzeit ließ kaum Raum für Fehler und machte Effizienz zum entscheidenden Faktor.

Der Weg in die entscheidende Phase

Mit dem Abschluss der Vorrunde verdichtete sich der Wettbewerb spürbar. Jedes Spiel gewann an Bedeutung, jede Aktion konnte über Finaleinzug oder Enttäuschung entscheiden. Die Konzentration stieg, das Tempo blieb hoch, und die körperliche wie mentale Belastung machte den besonderen Charakter dieses Turniers deutlich.

Das Spiel um Platz drei als sportlicher Abschluss

Im Spiel um Platz drei setzte sich der TSV Laufen/Eyach durch und sicherte sich damit einen Platz auf dem Podest dieser Premierenveranstaltung. Nach einem intensiven Turnierverlauf belohnte sich die Mannschaft für ihre Konstanz und ihren Einsatz über den gesamten Nachmittag hinweg.

Ein Finale mit klarer Richtung

Das Endspiel brachte mit dem SV Kolbingen und der Spvgg 06 Trossingen zwei Teams zusammen, die bereits in der Vorrunde überzeugt hatten. Im Finale übernahm Trossingen zunehmend die Kontrolle und setzte sich am Ende mit 4:1 durch. Kolbingen hielt kämpferisch dagegen, fand jedoch gegen die strukturierte Spielweise des Gegners nicht die entscheidenden Mittel.

Ein Titel mit Signalwirkung

Mit dem Finalsieg sichert sich die Spvgg 06 Trossingen den ersten offiziellen Bezirks-Hallenmeistertitel Schwarzwald-Zollern. Dieser Erfolg markiert mehr als nur einen Turniersieg: Er steht für den Beginn einer neuen Tradition im Bezirk. Die Premiere hat gezeigt, welches sportliche und emotionale Potenzial in diesem Wettbewerb steckt – und dass der Hallenfußball im Bezirk Schwarzwald-Zollern eine neue feste Bühne gefunden hat.