Spvgg 06 Trossingen gewinnt erneut, TSV Straßberg in Torlaune

Die Bezirksliga Schwarzwald/Zollern erlebte am heutigen 5. Spieltag ein wahres Torfestival. Gleich mehrere Teams präsentierten sich in bestechender Form, während andere empfindliche Rückschläge hinnehmen mussten. An der Spitze marschiert Trossingen weiter, doch Straßberg sitzt dem Tabellenführer dicht im Nacken.

Der TSV Frommern musste sich vor heimischer Kulisse dem Tabellenführer Spvgg 06 Trossingen geschlagen geben. Nach einer torlosen ersten Hälfte schlug Trossingen eiskalt zu: In der 48. Minute brachte Dean Savic sein Team in Führung, nur sieben Minuten später legte Justin Blessing nach. Frommern fand darauf keine Antwort und steckt im Mittelfeld fest, während Trossingen mit dem fünften Sieg im fünften Spiel seine Spitzenposition behauptet. ---

Ein starker Auftritt der SG FC Hardt/Lauterbach ließ dem FC Grosselfingen keine Chance. Thomas Schondelmaier brachte die Gastgeber mit Treffern in der 24., 40. und 43. Minute fast im Alleingang auf die Siegerstraße. Noch vor der Pause erhöhte Joshua Broghammer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 4:0. Nach dem klaren Erfolg festigt Hardt den Anschluss ans Mittelfeld, während Grosselfingen weiter sieglos im Tabellenkeller steht. ---

In einem turbulenten Spiel unterlag der TSV Trillfingen dem SV Dotternhausen knapp mit 3:4. Bereits nach 39 Minuten lag Trillfingen 0:3 zurück – Connor Hertrich (13.), Fabian Zirkel (29.) und ein Eigentor von Luca Schneider (39.) sorgten für die komfortable Gästeführung. Als Marius Oberle in der 75. Minute sogar das 0:4 erzielte, schien alles entschieden. Doch Fabian Singer brachte die Gastgeber mit einem Hattrick in der 76., 79. und 87. Minute zurück ins Spiel. Am Ende reichte es trotz der furiosen Aufholjagd nicht mehr für einen Punkt. ---

Die SGM SV Gruol/SV Erlaheim kassierte eine bittere 1:2-Heimniederlage gegen den SV Wurmlingen. Fabio Müller brachte die Gastgeber früh in der 10. Minute in Führung, doch Noah Viani drehte mit Treffern in der 28. und 78. Minute die Partie zugunsten der Gäste. Gruol bleibt damit im unteren Mittelfeld, während Wurmlingen wichtige Zähler einfuhr. ---

Das Duell zwischen der SGM Deißlingen/Lauffen und dem TSV Laufen/Eyach endete mit einem 2:2. Nico Heckendorf brachte die Gäste in der 20. Minute in Führung, ehe Daniel Matt (43.) und Robin Schumpp (48.) das Spiel zugunsten der Gastgeber drehten. Marco Schneider glich in der 66. Minute aus, ehe er fünf Minuten später Gelb-Rot sah. Trotz Überzahl gelang Deißlingen kein weiterer Treffer, sodass beide Mannschaften mit einem Punkt leben müssen. ---

Der FV Rot-Weiß Ebingen 2006 musste eine schmerzliche Niederlage einstecken. Gegen die SGM Bösingen II/Beffendorf II setzte es ein 3:5. Zunächst sah es nach einem Heimsieg aus: Mert Kayhan (10.) und Marcel Kosic (23.) brachten Ebingen mit 2:0 in Front. Doch Thomas Eger (29.), Felix Flaig (41.) und Marvin Schlosser (49.) drehten die Partie. Eger legte in der 74. Minute nach. Zwar verkürzte Kayhan noch einmal (82.), doch Simon Jauch setzte per Foulelfmeter in der 88. Minute den Schlusspunkt. ---

Der TSV Straßberg untermauerte seine Titelambitionen eindrucksvoll mit einem 7:0-Kantersieg gegen den SV Kolbingen. Jan Ferdinand eröffnete den Torreigen bereits in der 3. Minute und legte in der 10., 52. und 61. Minute drei weitere Treffer nach. Elias Göz (15.) und Nick Schulz (47.) trugen sich ebenfalls in die Torschützenliste ein, hinzu kam ein Eigentor von Dominik Frühwirt (24.). Straßberg bleibt damit erster Verfolger von Spitzenreiter Trossingen. ---

Der SV Winzeln feierte einen 5:2-Erfolg gegen den FC Hechingen. Niklas Sohmer brachte die Gastgeber in der 20. Minute in Führung, ehe Simon Gaus in der 36. Minute erhöhte. Mit einem Foulelfmeter in der 62. Minute sorgte Gaus für das 3:0. Zwar verkürzte Matej Androsevic (66.), doch Sohmer stellte mit seinem zweiten Treffer in der 77. Minute den alten Abstand wieder her. Nach dem Anschluss durch Joso Zupan (81.) machte Sohmer mit seinem dritten Treffer in der 90. Minute alles klar. ---