SpVg zu Gast bei Angstgegner Homberg: So will Tönnies den VfB knacken

Mit einer deftigen 3:5-Klatsche musste sich die SpVg Schonnebeck am vergangenen Wochenende Lokalrivale ETB Schwarz-Weiß Essen geschlagen geben. Für die Grün-Weißen war es nach der Niederlagen beim KFC Uerdingen und dem Remis gegen den FC Büderich die dritte sieglose Partie in Serie, weshalb die Elf von Cheftrainer Dirk Tönnies nun im Auswärtsspiel beim VfB Homberg drei Punkte benötigt, um nach wie vor von Tabellenplatz zwei der Oberliga Niederrhein zu grüßen. Worauf es dabei ankommen wird, verrät der SpVg-Chefcoach im Gespräch mit FuPa Niederrhein.

Ganze acht Plätze trennen die SpVg aus Schonnebeck vom Homberger Kontrahenten, doch bei genauerem Blick auf das Tableau fällt schnell auf, dass die beiden Mannschaften sich dennoch nicht viel nehmen: Schließlich ist das Feld in der Oberliga zurzeit so eng beisammen wie selten zuvor, einzig vier Punkte trennen den Tabellenzehnten Homberg vom zweitplatzierten Schonnebeck. Somit erscheint es auch nur logisch, dass SpVg-Übungsleiter Dirk Tönnies vor dem Aufeinandertreffen am Sonntag von einer schweren Aufgabe spricht und seine Mannschaft vor dem vermeintlichen „Angstgegner“ warnt.

Während der Vorjahres-Vizemeister seit drei Partien auf einen Ligaerfolg wartet, zeigt die Formkurve auf Seiten des VfB noch weiter nach unten: Nach fünf sieglosen Spielen in Serie stellen die Schwarz-Gelben gar das formschwächste Team der Liga. An den Qualitäten Hombergs lässt Tönnies aber dennoch keinen Zweifel, schließlich startete der VfB nicht ohne Grund mit großen Vorschusslorbeeren in die neue Spielzeit und gehört nach wie vor dem Favoritenkreis um den Titelkampf an. Hinzu kommt, dass es aus Sicht des Tabellenzehnten in der jüngeren Vergangenheit insbesondere gegen die SpVg durchaus rund lief, weshalb die Schwalben vor dem direkten Duell am Wochenende gewarnt sind:

„Gegen Homberg haben wir in den letzten Jahren nicht gut ausgesehen, wir haben regelmäßig verloren und wollen das jetzt ändern“, bewertet der 51-jährige Cheftrainer die jüngste Bilanz seiner Elf gegen den VfB: Aus den sechs letzten Duellen ging die SpVg viermal als Verlierer vom Feld. Am Sonntag soll selbiges vermieden werden, was Tönnies klar zum Ausdruck bringt: „Wir wollen Homberg auf Distanz halten und zurück in die Spur finden. Gegen den ETB haben wir einen kompletten Aussetzer gehabt, der Fokus liegt jetzt darauf, die Fehlerquallen abzustellen. Die Mannschaft ist aber stark genug, um das Spiel abzuhaken und selbstbewusst aufzutreten“, zeigt sich der Übungsleiter auch trotz der Derby-Niederlage in der Vorwoche zuversichtlich.

SpVg will in Reichweite zur Tabellenspitze bleiben

Angesichts dessen, dass Spitzenreiter Ratingen 04/19 nach dem gestrigen Erfolg über Aufsteiger DJK Adler Union Frintrop bereits neun Punkte an der Spitze enteilt ist, ist die SpVg im Duell gegen Homberg am Sonntag auf drei Zähler angewiesen, um den Anschluss nicht komplett zu verlieren. Dessen ist sich auch Tönnies bewusst, der die Zielvorgabe für die beiden letzten Auftritte des Jahres klar vorgibt: „Wir wollen das Optimum aus den beiden Partien herausholen und sechs Punkte mitnehmen. Dementsprechend wollen wir den zweiten Platz innehalten und auch als zweiter ins letzte Hinrundenspiel gehen“, resümiert der Coach. Anstoß in Homberg am Sonntag ist um 15 Uhr.