Die SpVg Schonnebeck befindet sich im Aufwärtstrend. – Foto: Arno Wirths

SpVg wieder in Form: Tönnies mit „großem Kompliment an die Mannschaft“ Oberliga Niederrhein: Mit einem 2:1-Erfolg über Tabellennachbar Sportfreunde Baumberg setzen die Schwalben ein Ausrufezeichen im Spitzentrio, für die Elf von Dirk Tönnies bedeutet der Erfolg bereits den zweiten Dreier gegen einen direkten Konkurrenten in Folge. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein SF Baumberg SV Sonsbeck Schonnebeck Dirk Tönnies + 3 weitere

Zehn Spieltage ist die neue Saison in der Oberliga Niederrhein bislang alt, Vorjahres-Vizemeister SpVg Schonnebeck grüßt derzeit vom dritten Tabellenrang. Nach einer vierwöchigen Schwächephase, inklusive vier Ligaspielen ohne Sieg, ist die SpVg nun wieder im Aufwärtstrend: Gegen Verfolger Sportfreunde Baumberg gelang ein bedeutender 2:1-Auswärtserfolg. Für die Elf von Cheftrainer Dirk Tönnies ist es, nach den Duellen gegen Top-Aufsteiger VfL Jüchen-Garzweiler und den Wuppertaler SV im Niederrheinpokal, bereits der dritte überzeugende Auftritt in Serie.

Mit zwei knappen Erfolgen über die direkten Konkurrenten Jüchen-Garzweiler und die Sportfreunde Baumberg hat sich die SpVg Schonnebeck an der Tabellenspitze zurückgemeldet, mit nun 18 Zählern auf der Habenseite folgen die Grün-Weißen hinter Spitzenreiter Ratingen 04/19 und Verfolger VfB Homberg auf Rang drei. SpVg-Coach Dirk Tönnies blickt im Gespräch mit FuPa Niederrhein auf die jüngste Begegnung mit Baumberg zurück und findet lobende Worte über die Leistung seiner Mannschaft. Tönnies: „Jungs haben alles rausgeholt“

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg SF Baumberg SpVg Schonnebeck Schonnebeck 1 2 Abpfiff Ein Blitz-Treffer von Lennon Jung brachte die Schwalben beim Topspiel in Baumberg bereits in der Anfangsminute auf die Siegerstraße (1.), ehe Tim Hölscher kurze Zeit später zugunsten der Sportfreunde ausglich (8.). Unmittelbar vor der Pause war es dann Niko Bosnjak, der per Kopf auf 2:1 für Schonnebeck stellte und zugleich den Endstand besorgte, da nach dem Seitenwechsel kein weiter Treffer folgen sollte (45+1.). Durch den Auswärtssieg schütteln die Schwalben den direkten Konkurrenten um drei Punkte ab und verteidigen den dritten Tabellenplatz. SpVg-Übungsleiter Tönnies blickt nach Spielende auf die Partie zurück und hebt allen voran die starke Mentalität seiner Mannschaft hervor:

„Es war ein Spiel auf sehr hohem Niveau, für die neutralen Zuschauer hat sich das Kommen glaube ich in jedem Fall ausgezahlt. Wir sind durch einen mustergültigen Angriff früh in Führung gegangen, sind dann auch nach dem Ausgleich ruhig geblieben und haben gefasst weiter gespielt. Da muss ich ein großes Kompliment an die Mannschaft aussprechen“, lobt Tönnies die Leistung seiner Anfangself, die der Chefcoach im Vergleich zum Pokalauftritt gegen den WSV auf gleich vier Positionen umgestellt hatte: Kevin Kehrmann, Moise Lionel Gae, Luca Pinke und Torschütze Jung ersetzten Kapitän Matthias Bloch, Darko Ilic, Moritz Isensee und Timo Brauer aus „Belastungsgründen“, was die Leistung der Mannschaft allerdings keinesfalls trübte: „Die Umstellung hat gut funktioniert, weil wir fitte Spieler reingebracht haben. Die Jungs haben alles zum Sieg rausgeholt“, stellt Tönnies klar. Sonsbeck stellt die nächste Hürde

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck Schonnebeck SV Sonsbeck SV Sonsbeck 15:00 PUSH