Spvg. Steinhagens Frauen scheiden aus dem Westfalenpokal aus

Sahra Herkströter (r.) und die Spvg. Steinhagen unterlagen Thülen – Foto: Andre Schneider

Steinhagen. Die Reise im Fußball-Westfalenpokal der Frauen ist für Landesligist Spvg. Steinhagen bereits nach der ersten Runde beendet. Gegen den klassenhöheren SV Thülen gerieten die Gastgeberinnen vor allem im ersten Durchgang deutlich unter Druck. Am Ende unterlag das Team von Trainer Sebastian Kammler mit 0:3 (0:3).

„Wir hatten den Spielverlauf so ähnlich erwartet“, kommentierte Kammler den Auftritt seiner Mannschaft auf dem Steinhagener Kunstrasenplatz. Gleichzeitig zollte er dem Gegner Respekt: „Thülen stand wirklich gut.“ Steinhagen hielt zunächst zwar ordentlich dagegen, musste aber in der elften Minute den ersten Gegentreffer hinnehmen. Nina Göing wurde der Treffer als Eigentor zugerechnet. In der Folge erhöhte Thülen den Druck. „Sie haben zwei sehr gute Chip-Bälle gespielt“, berichtete Kammler. Die cleveren Zuspiele führten durch Merle Tamborini (32.) und Sina Seipel (43.) zu weiteren Treffern. Mit einem 0:3-Rückstand ging es in die Pause.