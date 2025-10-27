Spvg. Steinhagen stürzt Tabellenführer SW Sende vom Thron

Andreas Brandwein war nach Schlusspfiff stolz auf seine Jungs. „Wir haben hier sämtlichen Widerständen getrotzt – die Mannschaft hat eine Mega-Moral bewiesen“, sagte Steinhagens Trainer nach dem 4:3-Sieg seines Teams bei SW Sende.

Daniel Schröder sorgte nach einer knappen Viertelstunde für das Führungstor der Cronsbach-Crew. Als Tim Herden nach 22 Minuten die rote Karte sah und die Sender erst den Ausgleich (29.) und nach dem Seitenwechsel das 2:1 (53.) erzielten, deutete nicht mehr viel auf einen Auswärtserfolg hin. Zumal Schiedsrichter Lennard Neumann mit einigen fragwürdigen Pfiffen für Hektik gesorgt hatte. „Das Team hat aber trotzdem immer an sich geglaubt“, berichtete Brandwein.