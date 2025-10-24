Spvg Steinhagen II empfängt Tabellenführer SV Ubbedissen 09

Wenn am Wochenende die Spvg Steinhagen II den ungeschlagenen SV Ubbedissen 09 empfängt, steht eines der absoluten Highlights der laufenden Kreisliga-Saison an. Beide Teams gehören zur absoluten Spitzenklasse der Liga – Spannung und Tore sind garantiert.

🔥 Ausgangslage

Der SV Ubbedissen 09 reist als souveräner Tabellenführer mit einer makellosen Bilanz von acht Siegen aus acht Spielen an. Mit einem beeindruckenden Torverhältnis von 43:6 stellt das Team nicht nur die stabilste Defensive der Liga, sondern überzeugt auch durch Effektivität im Abschluss. Die Mannschaft von Trainer geht mit breiter Brust in die Partie und möchte ihre perfekte Serie fortsetzen.

Die Gastgeber aus Steinhagen belegen mit 19 Punkten den zweiten Platz und liegen nur fünf Zähler hinter dem Spitzenreiter. Mit 68 Treffern in acht Partien verfügt die Mannschaft über die mit Abstand gefährlichste Offensive der Liga – im Schnitt also mehr als acht Tore pro Spiel. Nach dem jüngsten Erfolgserlebnis möchte die Elf von Trainer nun auch gegen den Ligaprimus ein Ausrufezeichen setzen.