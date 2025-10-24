Spvg Steinhagen II empfängt Tabellenführer SV Ubbedissen 09

Wenn am Wochenende die Spvg Steinhagen II den ungeschlagenen SV Ubbedissen 09 empfängt, steht eines der absoluten Highlights der laufenden Kreisliga-Saison an. Beide Teams gehören zur absoluten Spitzenklasse der Liga – Spannung und Tore sind garantiert.
Der SV Ubbedissen 09 reist als souveräner Tabellenführer mit einer makellosen Bilanz von acht Siegen aus acht Spielen an. Mit einem beeindruckenden Torverhältnis von 43:6 stellt das Team nicht nur die stabilste Defensive der Liga, sondern überzeugt auch durch Effektivität im Abschluss. Die Mannschaft von Trainer geht mit breiter Brust in die Partie und möchte ihre perfekte Serie fortsetzen.
Die Gastgeber aus Steinhagen belegen mit 19 Punkten den zweiten Platz und liegen nur fünf Zähler hinter dem Spitzenreiter. Mit 68 Treffern in acht Partien verfügt die Mannschaft über die mit Abstand gefährlichste Offensive der Liga – im Schnitt also mehr als acht Tore pro Spiel. Nach dem jüngsten Erfolgserlebnis möchte die Elf von Trainer nun auch gegen den Ligaprimus ein Ausrufezeichen setzen.
Während Ubbedissen vor allem durch mannschaftliche Geschlossenheit und eine sichere Defensive überzeugt, baut Steinhagen auf Spielfreude, Tempo und Torgefahr. Entscheidend könnte werden, ob es den Hausherren gelingt, die kompakte Abwehr der Gäste zu knacken – oder ob Ubbedissen seinerseits die Räume im Umschaltspiel nutzt.
Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Duell der Torjäger: trifft auf – beide gehören aktuell zu den treffsichersten Spielern der Liga.
Trainer SV Ubbedissen 09:
„Wir wissen, dass uns in Steinhagen ein richtig harter Gegner erwartet. Aber wir wollen zeigen, warum wir ganz oben stehen.“
Trainer Spvg Steinhagen II:
„Ubbedissen hat bisher eine perfekte Saison gespielt. Wir müssen mutig auftreten, unsere Offensive ausspielen – dann ist alles möglich.“
Das Duell verspricht Fußball auf höchstem Kreisliga-Niveau. Ubbedissen will seine Serie ausbauen, Steinhagen will den Titelkampf wieder spannend machen. Beide Teams sind in Topform – ein enges, intensives Spiel ist zu erwarten.
Tipp der Redaktion: 2:2 – ein gerechtes Unentschieden im Spitzenspiel.