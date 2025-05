Spvg Steinhagen holt einstigen Oberliga-Meister im Karriereherbst

Mit Michael Zech wechselt ein 15-facher Oberliga- und über 100-facher Westfalenliga-Spieler zur Sportvereinigung. Der 35-Jährige spielt seit 2020 für den Bielefelder Staffel-1-Bezirksligisten TuS Brake, für den er in 104 Ligaspielen 62 Tore erzielt hat. Zuvor sammelte er seine Erfahrung in den zwei höchsten Spielklassen Westfalens beim SC Herford, VfL Theesen und bei der Zweitvertretung von Arminia Bielefeld. Dort gewann Zech 2014 unter der Leitung des heutigen Braunschweig-Trainers Daniel Scherning die Meisterschaft in der Oberliga Westfalen, verpasste den Aufstieg in die Regionalliga allerdings nur, weil die Bielefelder Profi-Mannschaft in die 3. Liga abstieg.

"Es ist schon ein kleiner Freundschaftsdienst, dass Micky uns nun verstärkt", erklärt Steinhagens Trainer Andreas Brandwein, der Zech in der Vergangenheit schon in Theesen trainiert hatte, im "Haller Kreisblatt". Zech sei fit, habe seinen Torriecher nicht verloren und er traue ihm zu, "eine Führungsrolle in der Mannschaft zu übernehmen".