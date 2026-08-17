Spvg. Steinhagen hadert mit Niederlage gegen Delbrücker SC

Steinhagens Jacob Jones (l.) zeigte ein gutes Spiel. – Foto: Andre Schneider

Steinhagen. Nachdem Radu Nicolae Prepelita die Gäste in der 11. Minute mit 1:0 in Führung gebracht hatte, gelang Daniel Steinbrück (33.) der Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel schlug Delbrück zweimal nach Ecken von der rechten Seite zu: Levin Borgmeier (56.) und Lukas Hartmann (81.) trafen jeweils per Kopf. Steinhagen ließ sich davon jedoch nicht entmutigen und kam offensiv immer wieder zu guten Aktionen.

Die Bemühungen wurden schließlich belohnt: Der starke Jacob Jones bekam auf der rechten Seite rund 18 Meter vor dem Tor einen Freistoß zugesprochen. Statt selbst abzuschließen, führte er schnell aus und bediente Joshua Kevin Kubatzki mustergültig. Der zog von der Strafraumgrenze ab und verkürzte auf 2:3 (84.).