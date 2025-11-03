Spvg. Steinhagen fehlt gegen Türkgücü Gütersloh der "letzte Punch"

Mit einem Kopfballtreffer in der Nachspielzeit (90.+1) entschieden die Gäste das Verfolgerduell für sich. „Da haben wir ein einziges Mal nicht aufgepasst“, ärgerte sich Tobias Kreutzer. Für Spvg. Steinhagens Co-Trainer, der Chefcoach Andreas Brandwein (Urlaub) vertrat, ging die 1:2 (1:0)-Niederlage gegen Türkgücü Gütersloh unterm Strich allerdings in Ordnung. „Wir haben eine gute Leistung gezeigt, müssen aber akzeptieren, dass der Gegner heute einfach besser war.“

Die mit vielen höherklassig erfahrenen Akteuren besetzten Gäste ließen Ball und Gegner über weite Strecken der Spielzeit laufen und verzeichneten ein klares Chancenplus. Glück hatte die Spvg. beim 1:0 (35.), als der Ex-Peckeloher Baris Colak eine Flanke von Daniel Schröder per Kopf ins eigene Netz verlängerte. Der Ausgleich fiel nach einem verdeckten Schuss in der 66. Minute.