SpVg siegt Auswärts in Elfgen mit 1:0 von Christoph Weitz · Heute, 21:26 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nina Schmitz

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Bei bestem Wetter stand am Sonntagnachmittag ein echter Knaller auf dem Programm. Auch wenn vor Spielbeginn Gustorf/Gindorf und Elfgen 16 Punkte in der Tabelle trennten, wusste man dennoch, dass es erfahrungsgemäß ein umkämpftes Spiel werden würde. In der letzten Saison konnte die SpVg in der 88. Spielminute mit einem Sonntagsschuss die drei Punkte aus Elfgen mitnehmen, und das Rückspiel wurde noch turbulenter. Dort war es Luca Beuters, der in der 97. Spielminute die 4:3-Führung erzielte, doch im direkten Gegenzug zeigte der Schiedsrichter auf den Strafpunkt für die Gäste aus Elfgen. Glücklicherweise aus Sicht der SpVg wurde der Strafstoß neben das Tor gesetzt.

Trotz des Grevenbroicher City-Frühlings fanden erfreulicherweise viele Zuschauer den Weg zur Sportanlage und sahen erneut ein spannendes Aufeinandertreffen. Die Gäste starteten gut ins Spiel und konnten sich die ein oder andere Chance herausspielen. Es gab jedoch nicht die wirklich klaren Torchancen wie in den Spielen zuvor. Nach 15 Minuten spielte sich die Stormanns-Truppe über die rechte Seite durch, und Yannick Drohnen legte den Ball parallel zur Torauslinie quer über Luca Beuters zu Stephan Lieder, der den Ball im Tor versenkte. Doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits. Anschließend köpfte Stephan Lieder eine langgezogene Ecke an den Pfosten, und Jens Jungverdorben scheiterte vom Punkt am Elfgener Schlussmann. Die zweite Hälfte der ersten Halbzeit war ausgeglichen und ohne nennenswerte Torabschlüsse.