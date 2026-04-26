SpVg siegt Auswärts in Elfgen mit 1:0

Bei bestem Wetter stand am Sonntagnachmittag ein echter Knaller auf dem Programm. Auch wenn vor Spielbeginn Gustorf/Gindorf und Elfgen 16 Punkte in der Tabelle trennten, wusste man dennoch, dass es erfahrungsgemäß ein umkämpftes Spiel werden würde.
In der letzten Saison konnte die SpVg in der 88. Spielminute mit einem Sonntagsschuss die drei Punkte aus Elfgen mitnehmen, und das Rückspiel wurde noch turbulenter. Dort war es Luca Beuters, der in der 97. Spielminute die 4:3-Führung erzielte, doch im direkten Gegenzug zeigte der Schiedsrichter auf den Strafpunkt für die Gäste aus Elfgen. Glücklicherweise aus Sicht der SpVg wurde der Strafstoß neben das Tor gesetzt.
Trotz des Grevenbroicher City-Frühlings fanden erfreulicherweise viele Zuschauer den Weg zur Sportanlage und sahen erneut ein spannendes Aufeinandertreffen. Die Gäste starteten gut ins Spiel und konnten sich die ein oder andere Chance herausspielen. Es gab jedoch nicht die wirklich klaren Torchancen wie in den Spielen zuvor.
Nach 15 Minuten spielte sich die Stormanns-Truppe über die rechte Seite durch, und Yannick Drohnen legte den Ball parallel zur Torauslinie quer über Luca Beuters zu Stephan Lieder, der den Ball im Tor versenkte. Doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits. Anschließend köpfte Stephan Lieder eine langgezogene Ecke an den Pfosten, und Jens Jungverdorben scheiterte vom Punkt am Elfgener Schlussmann. Die zweite Hälfte der ersten Halbzeit war ausgeglichen und ohne nennenswerte Torabschlüsse.
Elfgen stellte zur Halbzeit um und versuchte, mehr Kontrolle im Mittelfeld zu erlangen, um auch mehr Druck in den eigenen Angriffen aufzubauen.
In der 49. Spielminute war es dann Stephan Lieder, der nach einem langen Ball den Schlussmann umkurvte und den Ball in den Maschen versenkte. Anschließend entwickelte sich das Spiel zu einer ausgeglichenen Partie. Nadelstiche wurden gesetzt, aber die letzte Konsequenz fehlte sowohl bei den Gastgebern als auch bei den Gästen. In den letzten fünf bis zehn Minuten der Partie schaffte es die SpVg nicht, den Deckel draufzumachen, sodass die Elfgener Hoffnung auf eine Punkteteilung bis zum Schlusspfiff aufrechterhalten blieb.
Sollten Kapellen und Delrath in den noch ausstehenden Spielen nachlegen, liegt die SpVg vier Punkte vor Kapellen und sieben Punkte vor Delrath bei noch vier ausstehenden Spieltagen.
Am kommenden Sonntag geht es für die SpVg weiter mit dem Restprogramm der letzten vier Spieltage: Nievenheim (H), Stürzelberg (A), Rommerskirchen (H) und Hackenbroich (H).