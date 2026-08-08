SpVg Schonnebeck wieder Opfer eines Einbruchs

Einbruch bei der SpVg Schonnebeck. – Foto: Markus Becker

Am Schetters Busch, der Vereinsanlage der SpVg Schonnebeck, haben sich Unbekannte in der Nacht auf den 7. August gewaltsam Zugang zum Vereinsheim verschafft. Schon vor knapp anderthalb Jahren berichtete der Oberligist von einem Einbruch in seinem Vereinsräumlichkeiten

Glastür mit Pflasterstein zerstört

Wie die Schonnebecker in ihren Vereinsmedien mitteilten, zerstörten die Täter die Tür zum Vereinsheim mit einem Pflasterstein. Auf einem veröffentlichten Foto ist das Ausmaß des Schadens zu sehen: Die Glastür wurde durch ein großes Loch erheblich beschädigt. Auch die Containertür am Kuchenausgabestand wurde beschädigt. "Neben dem materiellen Schaden bindet ein solcher Vorfall viel Zeit, Kraft und finanzielle Kapazitäten, die im Ehrenamt an anderer Stelle deutlich sinnvoller eingesetzt wären", heißt es in den Vereinsmedien.

Dank der Unterstützung des darauf spezialisierten Hauptsponsors konnte der entstandene Schaden an der Glastür nach Angaben des Vereins bereits behoben werden. "Trotz aller Wut über diese sinnlose Zerstörung zeigt genau diese Unterstützung, was unseren Verein und sein Umfeld ausmacht. Wenn Hilfe gebraucht wird, stehen Menschen und Partner bereit“, schreibt die SpVg Schonnebeck.